Gezeichnete Gedichte in der Ickinger Rathausgalerie

Von: Susanne Weiß

Teilen

Werk und Künstlerin: Erna Leiß hat sich von Hans Schiefeles philosophischen Haikus inspirieren lassen. © privat

Ab diesem Donnerstag gibt es eine neue Ausstellung in der Rathausgalerie in Icking. Künstlerin Erna Leiß hat sich von Hans Schiefeles Haikus inspirieren lassen.

Icking – Zeichungen und Haikus treffen in der neuen Ausstellung in der Ickinger Rathausgalerie aufeinander. Die Vernissage beginnt an diesem Donnerstag um 18 Uhr. Inspiriert von zwölf philosophischen Haikus von Hans Schiefele aus Icking hat die Münchner Malerin Erna Leiß abstrakte Zeichnungen geschaffen. Es sind keine Illustrationen, sondern künstlerische Interpretationen der formulierten Gedanken.

Erna Leiß und Hans Schiefele stellen in der Rathausgalerie in Icking aus

Der Haiku ist im 14. Jahrhundert in Japan unter dem Einfluss des Zen-Buddhismus entstanden. Ein Gedicht besteht immer aus 17 Silben in drei Zeilen, fünf Silben in der ersten und dritten, sieben in der zweiten. „Es sind Augenblickstexte: Erkenntnis, Erlebnis, Überraschung, Staunen. Und kein Wort zu viel“, sagt Schiefele. Der emeritierte Münchner Psychologie-Professor hat sich fast lebenslang mit Haikus beschäftigt – als Achtsamkeitsübung oder intellektuelles Spiel zur Entspannung und Meditation. Für ihn sind es Momentaufnahmen, wie ein Schnappschuss mit der Kamera, nur eben mit Worten.

Werk und Künstlerin: Erna Leiß hat sich von Hans Scheifeles philosophischen Haikus inspirieren lassen. © privat

Erna Leiß war bis 2009 Gymnasiallehrerin. Sie hat Germanistik und Romanistik studiert und sich unter anderem an der Kunstakademie in Bad Reichenhall weitergebildet. Die Münchnerin zeichnet bereits seit ihrer Kindheit, unter anderem alltäglich Beobachtungen in der Stadt mit Fokus auf die Körpersprache der Menschen. „Daneben reizt es mich, Menschenansammlungen, die sich zu Ornamenten formieren, zu erfassen“, so die Künstlerin.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Ausstellung im Rathaus Icking: Philosophische Haikus inspirierten zu Zeichnungen

Den Bezug zu den Haikus von Schiefele hat Leiß über ihr Interesse an Literatur und insbesondere Lyrik, das durch ihr Studium und ihre Lehrtätigkeit vertieft wurde. Sie hat sich schon öfter bildnerisch mit Gedichten oder Verszeilen auseinandergesetzt. Für die in der Rathausgalerie ausgestellten Zeichnungen hat sie bei der Lektüre der Haikus aus ihrer jeweiligen Gestimmtheit heraus mehr oder weniger spontan auf die poetischen Bilder reagiert, mit denen der Autor seine Gedanken und Gefühle ausgedrückt hat. Leiß: „Der Text-Bild-Bezug zielt also nicht auf eine Illustration der Haikus, sondern ist Ergebnis eines dialogisch-kommunikativen Prozesses.“

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Haikus und Zeichnungen gehen an die Stiftung Atas-Kinder, die sozial benachteiligten Kindern in Marokko ein Zuhause gibt und die notwendige Schulbildung ermöglicht. Der Ickinger Manfred Braune, der sich seit vielen Jahren für die Stiftung engagiert, wird bei der Vernissage einen Einblick in die Arbeit geben. sw

Info

Die Vernissage von „Dialoge – Zeichungen und Haikus“ ist am Donnerstag, 16. März, von 18 bis 20 Uhr. Im Anschluss ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis 28. April zu sehen. „After-Work-Besichtigungen“ können per Mail an croed@gmx.de bei Claudia Roederstein angefragt werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.