Friedens-Hymne auf Bairisch: Wie Künstler Ausrufezeichen gegen den Krieg setzen können

Von: Dominik Stallein

Mit Peace-Gitarre und klarer Botschaft: Wolfgang Ramadan © EZ

Wolfgang Ramadan nutzt seine Bühnen für klare Ansagen. Ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine veröffentlicht er einen Bob Dylan-Song auf Bairisch.

Wolfgang Ramadan ist Wiederholungstäter. Der Ickinger nutzt seine Bühnen häufig dazu, Missstände anzuprangern. Anlässlich des Kriegs in der Ukraine hat der Kulturveranstalter einen Bob-Dylan-Klassiker auf Bairisch übersetzt: „Masters of War – auf Bairisch“ heißt seine Interpretation der 1963 veröffentlichten Friedenshymne. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er, warum er die Stimme erhebt, statt sich vor Verantwortung wegzuducken.

Wolfgang Ramadan © Archiv

Herr Ramadan, ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben Sie Bob Dylans Anti-Kriegs-Hymne auf Bairisch veröffentlicht. Wieso?

Ramadan: Es ist meine persönliche Reaktion auf eine Situation, die für mich unvorstellbar ist. Und ich habe den Eindruck, dass der Krieg in Europa viele Leute gar nicht mehr interessiert. Meine Intention ist gewesen, eben nicht die Füße still zu halten, sondern den Mund aufzumachen. Es gibt für Künstler drei Möglichkeiten: Wir können weglaufen. Wir können uns totstellen. Und wir können unsere Meinung kundtun. Ich finde, dass genau das unsere Aufgabe sein muss. Und Bob Dylan war immer am lautesten.

Haben Sie sich deshalb für sein Lied entschieden?

Ramadan: Ja, habe ich. Und das nicht erst seit einem Jahr, sondern schon viele, viele Jahre. Das Traurige ist ja, dass das Lied über 60 Jahre alt ist und nichts von seiner Aktualität verloren hat. Ich habe es schon oft gespielt. Manchmal habe ich einzelne Textzeilen auf Deutsch eingeflochten. Als der Krieg losging, habe ich mich entschlossen, den Plan endlich umzusetzen und den ganzen Text zu übersetzen. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Text. Er ist zornig – und ich bin es auch. Und der Text ist manchmal zweideutig: „Du bist es nicht wert, dass sich dein Blut vermehrt“ ist so eine Zeile. Man kann sie auf den Kriegsherrn selber münzen, oder diese Aussage aus dem Mund des Kriegsherren verstehen, der damit sein Blutvergießen rechtfertigt.

Was bezwecken Sie mit einem bairischen „Masters of War“?

Ramadan: Ich möchte ein Trotzdemausrufezeichen setzen. Wir brauchen eins. Ich weiß, dass Musiker, Autoren und Sänger nichts Konkretes an der Situation ändern können. Aber wir können Flagge zeigen. Wenn wir lauter werden, können wir Einfluss gewinnen. Ich habe schon auf mehreren Benefizkonzerten zugunsten der Ukraine gespielt, ich war an vielen Aktionen beteiligt. Und jetzt möchte ich mit „Masters of War – auf Bairisch“ meinen Beitrag leisten.