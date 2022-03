Für den Notfall: Icking will Solaranlagen aufrüsten

Von: Andrea Kästle

Teilen

Den vor Ort produzierten Strom auch vor Ort nutzen zu können, unabhängig vom großen Stromnetz, das ist die Idee hinter dem Ganzen. © Deutsche Werte Holding AG

Die Gemeinde Icking hat viele Gebäude mit Photovoltaik (PV)-Anlagen bestückt. Die, die sich dafür eignen, sollen auch einen Batteriespeicher erhalten.

Icking – Mit allen Anlagen zusammen könnte unter Idealbedingungen eine Leistung von 350 Kilowatt pro Stunde erzielt werden, erklärte Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) in der jüngsten Ratssitzung. Damit könnte, ergänzte sie später auf Nachfrage, ein Großteil des Bedarfs der Gemeinde gedeckt werden.

Einbau eines Speichers lohnt sich nicht überall

Den vor Ort produzierten Strom auch vor Ort nutzen zu können, unabhängig vom großen Stromnetz, das ist die Idee hinter dem Ganzen. Man wolle eine „Insellösung“ für Notzeiten sicherstellen, so Reithmann. „Wenn es mal einen Blackout gibt, wären wir trotzdem mit Strom versorgt.“ Auch ihr Fraktionskollege Josef Mock hielt das für wichtig: „Die Gemeinde muss zu allen Zeiten handlungsfähig bleiben.“

Der Einbau eines Speichers lohne sich freilich nicht überall. Manche Anlagen produzierten gerade so viel Strom, wie in dem Gebäude selbst verbraucht wird. Anders ist dies auf den Grundschul-Dächern. Schüler und Lehrer würden nur 25 Prozent dessen benötigen, was an Strom reinkommt (90 Kilowatt).

Wenn es mal einen Blackout gibt, wären wir trotzdem mit Strom versorgt.

Eine Notstromversorgung über einen Batteriespeicher rentiert sich laut Rathauschefin auch bei den beiden Solaranlagen auf dem Bauhof in Icking. Kleine Speicher würden sich zudem bei den Hochbehältern in Irschenhausen und Attenhausen anbieten. Eigene Speicher im Bauhof in Irschenhausen oder in der Abwasserpumpstation am Kapellenweg rechnen sich hingegen nicht. Nachgedacht wird jetzt auch darüber, in Dorfen das Vereinsheim und den Kindergarten mit Solaranlagen auszustatten, „dort gibt es bislang noch gar nichts“. Investieren muss die Gemeinde für das ganze Programm wohl bis zu 200.000 Euro, die im Haushalt derzeit nicht vorgesehen sind und über einen Nachtragshaushalt finanziert werden müssten.

ak

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.