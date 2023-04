Klotzen statt kleckern: Furioses Finale beim Ickinger Frühling der Klangwelt Klassik

Von: Volker Camehn

Rockten den Saal: (v. li.) Veronika Jaruskova, Marek Zwiebel, Peter Jarusek und Dana Zemtsov vom Pavel Haas Quartet. Schwächeln ist für die vier Tschechen keine Option Das Publikum feiert den Auftritt begeistert © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Ickinger Frühling holte der Veranstalter Klangwelt Klassik erneut hochkarätige Musiker in das Rainer-Maria-Rilke Gymnasium. Zum Finale stand das Pavel Haas Quartet auf der Bühne.

Icking – Kunst kommt nicht von Kleckern. Und beim Ickinger Frühling wird erfahrungsgemäß auch eher geklotzt. So auch am vergangenen Wochenende, für das der Veranstalter, der Verein Klangwelt Klassik, wieder allerlei Hochkarätiges auf die Bühne des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums geholt hatte.

Ickinger Frühling: Hochkarätige Musiker auf der Bühne des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums

Auf dem Programm dieses zweitägigen „8. Internationalen Kammermusik-Festivals“, ein Musik-Marathon, standen neben jugendlichen Nachwuchstalenten – wie das Antonin Quartett aus München– – auch die renommierten Klaviertrios E.T.A und Alba. Letztere überzeugten unter anderem mit Zeitgenössischem wie „Give me phoenix wings to fly“ der kanadischen Komponistin Kelly Murphy.

Das Eliot Quartett, aktuell als eines der „aufregendsten Streichquartetten der jungen Generation“ gehandelt, hatte neben Haydn mit dem ukrainischen Gegenwartskomponisten Valentin Silvestrov ebenfalls neu Klingendes auf dem Notenständer. Kurz: Ein quirliger Klassik-Mix wurde da wieder geboten.

Da muss der Schlussakkord selbstverständlich sitzen. Den setzte am Sonntagnachmittag das vielfach ausgezeichnete Pavel Haas Quartet. Schwächeln ist da überhaupt keine Option: Die vier Tschechen, namentlich Veronika Jaruskova (Violine), Marek Zwiebel (Violine), Dana Zemtsov (Viola) und Peter Jarusek (Cello), – man kann es nicht anders sagen – rockten den Saal regelrecht. Grande Finale.

Auftakt und Kraftakt im ersten Teil vor der Pause: Franz Schuberts Streichquartett Nr. 15 G-Dur, seine Art Opus Magnum, und schwerer Brocken, fast eine Stunde lang und zu Lebzeiten Schuberts nie aufgeführt. Er hätte an der Ickinger Aufführung wohl seine Freude gehabt. Es ist kein Stück, in das man sich so einfach reinfallen lässt. Vielmehr ist es mal dräuend, mal hart, mal zart, mitunter von melancholischer Beschwingtheit.

Klangwelt Klassik holt Musiker nach Icking: Pavel Haas Quartet spielen beim Finale

Schmeichelnd, schroff, ein komplexes Konzentrat mit scharfkantigen Akzenten. Die vier Musiker arbeiteten sich regelrecht an diesem Stück ab, unprätentiös, ein unverhohlener Ganzkörpereinsatz. Irrwitz und Präzision: Das Pavel Haas Quartet entwickelte auf dieser Grundlage einen ganz eigenen, klaren, schnörkellosen Sound. Risikoscheu geht anders.

G-Dur folgte auch nach der Pause. Die Tschechen spielten jetzt auch Antonín Dvoráks Streichquartett Nr. 13, was vergleichsweise fidel startete. Doch von wegen Verschnaufen: Heiter ging’s nämlich nicht weiter. Dvoráks Stück beginnt zwar leicht wehmütig, um sich dann doch im zweiten Satz in opulente Klanglichkeit zu steigern. Tänzelnd und von eindrücklicher Präsenz, funktioniert dieses Streichquartett als kongeniale Ergänzung zum Schubert-Klangkörper.

Leicht verdaulich ist das alles nicht. Doch auch diese Dreiklang-Rechnung war aufgegangen. Zum Ausklang: Bravorufe, Trampeln, frenetischer Applaus. Sogar beim Klatschen wurde hier noch geklotzt.

