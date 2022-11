Gabriele Drexler stellt ihre Kunst zum ersten Mal im Hollerhaus aus

Von: Bettina Sewald

Ehrenplatz gegenüber der Eingangstür: Auch den Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer hat die Künstlerin Gabriele Drexler porträtiert. © Bettina Sewald

Gabriele Drexler aus München zeigt im Hollerhaus ihre Ausstellung „Stadt – Land – Portrait“. Auch den Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer hat sie porträtiert.

Irschenhausen – Ein Stelldichein mit Jonas Kaufmann, Max Mannheimer und König Ludwig? Direkt vor der Münchner Staatsoper? Das lässt sich einrichten! Die Münchner Malerin Gabriele Drexler (56) hat eine eindrucksvolle Auswahl ihrer Bilder im Hollerhaus aufgehängt und die oben genannten Werke abwechselnd mit heimischen Landschaftsbildern in einen szenischen Spannungsbogen gebracht.

Studium an der Kunstakademie in München

Die gebürtige Münchnerin präsentiert ihre Kunst zum ersten Mal im Hollerhaus – obwohl sie von 2001 bis 2010 unter anderem in Icking gelebt und vor Ort zahlreiche Landschaftsbilder gemalt hat. Das „Kornfeld Walchstadt“ wird den Besuchern sicher vertraut vorkommen. Studiert hat Drexler unter anderem an der Münchner Kunstakademie bei Professor Sauerbruch (Enkel des berühmten Chirurgen) die Genres Porträt, Landschaft und Stadtlandschaft.

Der Kontakt zu Hollerhaus-Chefin Lia Schneider-Stöckl hat sich erst in diesem Sommer in Venedig ergeben. „Bei einem gemeinsamen Abend mit Freunden aus dem Münchner Kultur-Salon um Thomas Linsmayer (Geschäftsführer des Deutschen Theaters, Anm. d. Red.)“, verrät die Künstlerin im Gespräch vor der Ausstellungseröffnung: „Und dass, obwohl ich früher schon oft bei Lesungen im Hollerhaus war und selbstverständlich die Serie ,Bulle von Tölz’, die ja hier auch gedreht wurde, kannte.“ Über Venedig, so ergänzt Schneider-Stöckl, habe es jetzt mit dem persönlichen Kennenlernen geklappt. „Es hat super gepasst, und da haben wir glücklicherweise zeitnah einen Termin für die Ausstellung gefunden.“

Familienbiografie und Weihnachtsbasar Im Rahmen der Ausstellung „Stadt - Land - Portrait“ heißt es am Samstag, 26. November, um 20 Uhr „Liebe in wirren Zeiten“. Zu erleben sind eine Familienbiografie als Lesung mit Dr. Christa Schmidt sowie Musik von und mit Josef Brustmann. Für die Abendveranstaltung wird um telefonische Anmeldung unter 0 81 78/44 08 gebeten. Außerdem findet an diesem ersten Adventswochenende in der Bauernstube des Hollerhauses ein Weihnachtsbasar mit besonderem Advents- und Weihnachtsschmuck, Kunst und anderen Geschenkideen statt. Geöffnet ist der Basar am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Die Bilder sind teils in Öl auf Leinwand, teils in Acryl auf Papier. Egal wie, sie erzeugen einen lebendigen Eindruck. Man möchte in die Landschaften hineinspazieren und mit den porträtierten Persönlichkeiten gerne ein Gespräch führen. Drexler ist für ihre „Stundenporträts“ einem größeren Publikum bekannt. Das Stadtmuseum lud sie zu einer Gruppenausstellung, bei dem sie ihr Talent, eine Person in Öl auf Leinwand zu bringen, nachhaltig unter Beweis stellte. Ihre Motivation: „Früher waren Porträts dem Hochadel vorbehalten. Ich wollte erreichen, dass sich so ein Porträt jeder leisten kann.“ Das jeweilige Modell sitzt dabei wirklich nur eine Stunde. Ein Video davon ist auf ihrer Homepage www.gabrieledrexler.de zu sehen. So saß auch der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer, der bei der Ausstellung im Hollerhaus einen Ehrenplatz gegenüber der Eingangstür bekommen hat.

Die Ausstellung „Stadt – Land – Portrait“ ist bis Sonntag, 27. November, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0 81 78/44 08 geöffnet.

