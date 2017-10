Die Angst vor dem Lärm

Geothermie

Der Lärm, der möglicherweise vom geplanten Geothermiekraftwerk ausgehen könnte, ist ein Thema, das den Bürgern in Attenhausen unter den Nägeln brennt. In der jüngsten Ratssitzung ging es in diesem Zusammenhang um die Stellungnahme des Landratsamtes in Sachen Immissionsschutz.