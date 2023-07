Gesellschaft unterm Apfelbaum: Brustmann-Geschwister treten mit japanischer Pianistin auf

Von: Bettina Sewald

Vorbereitung ist alles: Noch proben die Geschwister Monika und Josef Brustmann mit der Pianistin Noriko Nishioka (Mitte) im heimischen Garten am Buchsbaum. © privat

Der Theatersommer in Irschenhausen ist gestartet. Am Wochenende freuen sich die Brustmann-Geschwister auf einen gemeinsamen Konzertabend mit Pianistin Noriko Nishioka.

Icking – Noch trifft sich das Trio Monika und Josef Brustmann sowie Noriko Nishioka zur Probe am Buchsbaum. Letztlich ist das nur das Vorspiel, um an diesem Samstag, 29. Juli, bei der Gesellschaft unterm Apfelbaum zu verzaubern.

Josef Brustmann, Kabarettist, Musiker und Lyriker, hat diesen besonderen Abend noch mit Roger Willemsen zusammen konzipiert. Als Leser (es kommen unter anderem Texte von Goethe und Hölderlin zu Gehör) wie auch als Musiker wird er durch den Abend führen.

Gesellschaft unterm Apfelbaum: Josef Brustmann tritt gemeinsam mit Schwester Monika auf

Gemeinsam mit seiner Schwester, der herausragenden Sängerin Monika Brustmann, wird er die Sterne vom Himmel singen – zur Not auch im Zelt, falls Petrus es weiter regnen lässt. Josef Brustmann ist, egal wie das Wetter unterm Apfelbaum sein wird, voller Vorfreude: „Im Grunde ist es das erste Programm, das ich mit meiner Schwester Monika gestalte“, sagt er. „Zeit wird’s!“

Vor 40 Jahren haben beide in München an der Musikhochschule studiert, Monika Brustmann sang dann an unterschiedlichen Opernhäusern, unter anderem an der Leipziger Staatsoper. „Aber eigentlich singen wir ja schon seit über 60 Jahren zusammen, weil wir in unserem Waldramer Elternhaus immer zusammen gesungen haben. Oft auch die alten Volkslieder“, erzählt Josef Brustmann. Das, so schwärmt er augenzwinkernd, gehe bei „den Brustmännern“ wie im Schlaf und sei betörend schön.

Gesellschaft unterm Apfelbaum: Pianistin Noriko Nishioka begleitet Geschwisterpaar Brustmann

So lautet auch das Programm am Samstag „Traum Sterne Schlaf“. Ein Abend, der spielend das Schwere mit dem Leichten, das Helle mit dem Dunklen und das Einfache mit größter Kunstfertigkeit verbinden soll. Der Wahl-Ickinger weiß: „So manches schätzt man erst, wenn es einem genommen wird.“ So sei ein gesunder Schlaf eine Gnade, unerzwingbar wie das Lachen, das Weinen und das Träumen.

Begleitet wird das Geschwisterpaar von der japanischen Pianistin Noriko Nishioka. Die drei Künstler verweben spannende und gleichermaßen unterhaltsame Texte mit Musik von den Beatles, bayerischen Volksliedern bis hin zu den klassischen Liedern von Franz Schubert, Claude Debussy und Johannes Brahms. Der Abend lädt zum Träumen ein. Aber verschlafen sollte man ihn nicht. ina

Info

Karten gibt es im Vorverkauf bei Feinkost Baumgartner und in der Buchhandlung Isartal sowie an der Abendkasse. Vorstellungsbeginn ist um 20.30 Uhr, die Gastronomie startet um 18.30 Uhr. Info und Reservierungen (auch für andere Veranstaltungen des Ickinger Theatersommers 2023) unter Ruf 0 81 78/47 83 oder unter www.gesellschaft-unterm-apfelbaum.org

