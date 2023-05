Gespanntes Warten auf den Junior mit dem Keller Steff

Von: Bettina Sewald

Das Publikum amüsierte sich köstlich. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Liedermacher Keller Steff präsentiert seinem Publikum in Icking Schräges und Nachdenkliches. Gemeinsam wird dabei auf den Nachwuchs gewartet.

Icking – Unverkennbar: Der Keller Steff hat in Icking eine große Fangemeinde. Demzufolge war das Zelt am Samstagabend bei der Maimusi, trotz starker Konkurrenz im Umland, gut gefüllt. Und es dauerte gefühlt nur einen Wimpernschlag, bis der bayerische Liedermacher und Musikkabarettist die ersten Lacher auf seiner Seite hatte.

Pränataler Spannungsbogen

Ein schelmischer Blick ins Publikum: „Icking – habe die Ehre! Schön, dass Ihr alle da seid – besser geht’s ja nicht!“ Und dann die Info, dass er ausnahmsweise sein Telefon eingeschaltet lassen müsse, falls seine hochgradig schwangere Frau anrufe und er dann eventuell abbrechen müsse. Und weiter: „Aber keine Sorge, ich habe 350 CDs dabei.“ Er versichert, sollte er doch spontan wegmüssen, um bei der Geburt seines Sohnes dabei sein zu können, bekäme jeder eine, und er käme zu einem späteren Zeitpunkt wieder – Ehrenwort! Echt jetzt, oder schon Programm? Egal. Dieser pränatale Spannungsbogen reicht über den ganzen Abend.

Das erste Lied „Jetz’ issa do!“ war die perfekte Einleitung. Doch bis zum Schluss hält sich Keller junior ruhig, und der werdende Papa hat viel Muße für seine schrägen und teils nachdenklichen Lieder und Lebensweisheiten rund ums Landleben wie das vom Bulldog- und Baggerfahrer (Ausgewogenheit muss sein) oder „Kurven drin“, mit der Quintessenz, dass es gar nicht schlimm ist, wenn der Lebensweg mal „a Kurven“ drin hat. Er habe schon viele Berufe (Bulldogfahrer, Kunstschmied, Pistenraupenführer) ausgeübt und sei dann doch Musiker geworden.

Seitenhiebe auf den lokalen Immobilienmarkt

Seine illustren Erfahrungen im Handwerk sorgen für mitfühlende Lachsalven, auch bei Leuten vom Fach. Seitenhiebe auf den lokalen Immobilienmarkt und dem zum Verkauf stehenden Haus an der B11: „Da denkst, das is’ glei’ g’macht und dann wird’s a Katastrophe!“ Der Keller Steff schafft mühelos ein „Wir-Gefühl“, erntet viel Sympathie mit seinem Bekenntnis, dass er sich bewusst gegen politisches Kabarett entschieden hat. Dazu das Marionetten-Lied, um diesem Politik-Wahnsinn und der allgemeinen Verdrossenheit etwas entgegenzusetzen: „Weil, I kimm a ausm kleinen Dorf (Übersee am Chiemsee, Anm. d. Red.) und da gibt’s a an Burschenverein wie hier.“ Und solange man in den dörflichen Regionen noch gemeinsam etwas auf die Beine stellen könne, da fehle es ja noch lang nicht an allem! Tosender Applaus.

Hatte die Lacher auf seiner Seite: Keller Steff bei seinem Auftritt in Icking. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Überhaupt ist die Stimmung locker – jeder Mitmach-Teil eine neue, solide gebaute Brücke zwischen Bühne und Publikum – trotz „Zaun“ in Form des Bühnengeländers. Es geht munter weiter. Doppeldeutiges zum Thema Wolf – im Wald jetzt in Bayern zum leichteren Abschluss (unpolitisch?) aber vor allem – und Oh weh – beim Radlfahren mit der falschen Bekleidung. Das ist inklusive passender Verrenkungen auf der Bühne, mit Verlaub, zum Schießen ...

Anschließend fliegt der Keller Steff quasi mit der „Wetterhex“ und dem „Bunten Hund“ Richtung Regenbogen und zurück zur „Chicken Wing Bude“. Beim „Kaibeziang“ zum guten Schluss muss er sein Publikum gar nicht erst darum bitten, dass mitgesungen und gemuht wird. Icking gröhlt und lacht aus Leibeskräften. Besser geht’s nicht! Sogar für ein paar Autogramme und ein paar CDs ist noch Zeit, bevor er „Raus auf die Straße“ ins Chiemgau aufbricht. Mit dem Versprechen, dass er bald wiederkommt. Und dann vor allem für den zehnjährigen Johannes das Feuerwehrlied „Tatütata“ singen wird, auf das der kleine Feuerwehrmann den ganzen Abend vergeblich gewartet hat. Aber erst mal muss jetzt Keller Steff junior ankommen – noch issa ned do.

