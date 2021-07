Heimspiel für Andi Prielmaier: Bayerisches Outdoor Filmfestival gastiert in Icking

„Patagonia wild“: Sabine Armsen, die mit ihrem Mann Rallo seit einem Jahr in Icking lebt, zeigt beeindruckende Bilder aus Südamerika.

Oben-Air-Kino

Von Peter Borchers schließen

Seit einigen Jahren veranstaltet der Extremsportler und Abenteurer Andi Prielmaier das Bayerische Outdoor Filmfestival. Jetzt gastiert der gebürtige Ickinger damit erstmals in seiner alten Heimat.

Icking – Ein Heimspiel hat Andi Prielmaier, wenn er am kommenden Samstag, 24. Juli, mit seinem Bayerischen Outdoor Filmfestival (BOFF) auf dem WSVI-Sportplatz gastiert. Denn der mittlerweile in Hausham lebende Abenteurer, Extremsportler, Filmemacher und Festival-Chef stammt aus Icking. „Wir alle können es kaum erwarten, nach über einem Jahr unseren Gästen wieder spannende Bergfilme zu präsentieren“, sagt Prielmaier mit Blick auf die Corona-Zwangspause. „Und ich freue mich, das BOFF erstmals in meiner Heimat zeigen zu dürfen. Das wird für mich und unsere Gäste ein spezieller Abend.“

Das Open-Air-Kino startet um 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) mit einem kleinen Konzert von Matze Brustmann. Der Musiker und Extremkajakfahrer aus Münsing ist selbst mit dem Film „Eisiger Tanz mit dem Götterfall“ im aktuellen Programm vertreten. Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr kommt Leben auf die Leinwand: „Sechs Filme, sechsmal Berge, Menschen und ihre Geschichten“ verspricht Prielmaier. Exklusiv läuft der Streifen „Heinz Zak – ein Leben für die Freiheit“, in dem Alexander Huber von den Huberbuam, ein Weggefährte und Freund Zaks, zu Wort kommt. Live vor Ort ist auch Sabine Armsen, Macherin des Films „Patagonia wild“. Sie und ihr Mann Rallo leben seit einem Jahr in Icking. Beide berichten mit beeindruckenden Bildern über ihren eineinhalb Jahre währenden Trip durch Südamerika.

Die Moderation des Abends übernimmt Andi Prielmaier. Er hat ebenfalls einen eigenen Film im Gepäck: „Trans Siberian Snow“. Zu sehen ist seine gemeinsame Reise mit Kumpel Ingolf Schmitt per Transsibirischer Eisenbahn über knapp 8000 Kilometer zum Ski-Freeriden in Sibirien.

Karten zu je zwölf Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Bitte Sitzunterlagen oder Decken (keine Stühle!) mitbringen. Und Getränke bitte im heimischen Kühlschrank lassen, Feinkost Baumgartner sorgt für Speis und Trank. peb

Infos im Internet:

www.boff-film.de

