22-Jährige nach Autounfall leicht verletzt

Einen geparkten Pkw hat eine 22-jährige Autofahrerin aus Wolfratshausen am Mittwoch gegen 7 Uhr bei ihrer Fahrt durch Icking übersehen. Das hatte weitreichende Folgen.

Icking - Die junge Frau war mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 11 in Richtung München unterwegs, als sie gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw stieß. Durch den Anprall wurde der Pkw der 22-Jährigen ausgehebelt, er landete auf der linken Fahrzeugseite und rutschte noch einige Meter bis zum Stillstand quer auf der Fahrbahn, so die Polizei. Der geparkte Pkw drehte sich durch den Anstoß um 90 Grad und wurde frontal in einen Gartenzaun geschoben. Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin mit Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule in die Wolfratshauser Kreisklinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 8500 Euro liegen.

nej