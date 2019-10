5G-Infoabend stößt auf gewaltige Resonanz

Nur kurz nach Angst-Moment in S-Bahn: Sturmhauben-Mann marschiert bewaffnet in Wirtshaus - Notruf

In einer Münchner S-Bahn sorgte am Mittwoch ein Mann mit Sturmhaube und Messer für Aufruhr - blieb aber auf freiem Fuß. Nur kurz danach marschierte er bewaffnet in ein …