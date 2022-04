Arbeiterwohlfahrt will die Vergangenheit des Dorfener Kinderkurheims aufarbeiten

Von: Carl-Christian Eick

Das Haus Buchenwinkel im Ickinger Ortsteil Dorfen war früher ein Kindererholungsheim. Ob es dort zu Misshandlungen kam, lässt die Arbeiterwohlfahrt untersuchen. © Archiv

Die Arbeiterwohlfahrt recherchiert eventuelle Missbräuche in seinen ehemaligen Kinderheimen. Dazu zählt auch das Haus Buchenwinkel in Icking.

München/Icking – Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern will mit einer wissenschaftlichen Studie Misshandlungen in ihren ehemaligen Kinderkurheimen aufarbeiten. Dazu zählt das Haus Buchenwinkel im Ickinger Ortsteil Dorfen, das heute Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen eine Unterkunft und Betreuung bietet.

Es gehöre zum Selbstverständnis der AWO, „eventuelle Fehler der Vergangenheit aufzuklären“, heißt es in einer Pressemitteilung des bayerischen Landesverbandes. Man wolle die Geschichte der ehemaligen AWO-Kinderkurheime in Stauffenhof (Bad Reichenhall), Klosterhof (Bayerisch-Gmain) sowie in Dorfen/Icking aufklären. Anlass für die wissenschaftliche Aufarbeitung waren laut einer Mitteilung der Arbeiterwohlfahrt die Schilderungen von körperlicher und seelischer Misshandlung in einer ehemaligen Einrichtung der AWO sowie die öffentlichen Diskussionen über Übergriffe in Kinderkurheimen allgemein.

Übernehmen sollen die Studie zur Geschichte der ehemaligen Kinderkurheime die Historiker Johannes Lang und Hermann Rumschöttel. Für ein vollständiges Bild suchen sie Zeitzeugen, die die AWO-Heime von innen kennengelernt haben. Als Beauftragte für die Geschichte der Kinderkurheime der Arbeiterwohlfahrt in Bayern fungiert die ehemalige Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages, Susanne Kastner.

Das Haus diente nach Kriegsende verschiedenen Zwecken

Das heutige Haus Buchenwinkel in Dorfen ist ein ehemaliger Gutshof, der Mitte der 1920er-Jahre errichtet worden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es unterschiedlich genutzt, unter anderem waren jüdische Auswanderer und ein Kindersanatorium dort untergebracht. 1951 übernahm der AWO-Landesverband Bayern das Haus und änderte die Nutzung von einem Kindersanatorium in ein Kindererholungsheim – das sich zu einer Einrichtung für erziehungsschwierige Kinder weiterentwickelte.

Von 1961 bis 1983 war das Haus in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt ein Müttergenesungsheim. Ab 1983 war zunächst die Therapieeinrichtung „Daytop“ dort ansässig, bis der Tierschutzverein das Anwesen erwarb. Schließlich kaufte die AWO München das Haus Buchenwinkel wieder, sanierte es – und vermietete es an den Projekteverein, der dort seit Anfang 2007 das Wohnprojekt betreibt. Zeitzeugen des AWO-Kindererholungsheims können sich bei Susanne Kastner unter Telefonnummer 01 72/2 46 21 14 oder per E-Mail an kinderkurheime@awo-bayern.de melden.

