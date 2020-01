Aus Liebe zur Musik: Zwei junge Ickingerinnen wollen ihr Hobby zum Beruf machen

Für ihren großen Traum - Musikerin zu werden - geben zwei junge Ickingerinnen alles: Martha Mitreuter (16) und Katja Deutsch (18) studieren an der Musikhochschule in München.

Icking – Der Leistungsdruck ist stark, der Arbeitsaufwand groß, die Absagen häufig. Die Leidenschaft und der Wille, erfolgreich zu sein? Riesig. Wer Berufsmusiker werden möchte, weiß, worauf er sich einlässt. Jedes Jahr erreichen unzählige Bewerbungen Deutschlands Musikhochschulen. Zwei junge Ickingerinnen, die in unserer Zeitung schon oft Erwähnung gefunden haben, haben sich im Aufnahmevorspiel gegen die Konkurrenz durchgesetzt und machen nun ihr Hobby zum Beruf.

Zwei junge Ickingerinnen machen ihr Hobby zum Beruf

Martha Mitreuter hat im Oktober ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) begonnen, Katja Deutsch wurde an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HFMT) angenommen. Martha Mitreuter besucht momentan noch die 11. Klasse des musischen Pestalozzi-Gymnasiums in München, absolviert aber seit einigen Wochen parallel ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM). „Das bedeutet für mich zusätzlichen Geigenunterricht an der Hochschule, und alle zwei Wochen samstags Vorlesungen“, erklärt die 16-Jährige. Gelehrt werden Musiktheorie und Gehörbildung, dazu ein Ringvorlesungsprogramm, das etliche andere Teilbereiche abdeckt. Auf einen der begehrten Studienplätze hat sie hart hingearbeitet. „Pro Jahr gibt es sehr viele Bewerber und die Professoren sind kritische Zuhörer.“

Schulbesuch und parallel ein Jungstudium an der Hochschule

Im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel im Jungstudiengang Violine kein einziger Nachwuchsmusiker aufgenommen. Dass die Schülerin sich dafür entscheidet, die Musik zum Beruf zu machen, hat in ihrem Umfeld niemanden erstaunt. Ihre Mutter Ines Mitreuter ist Diplom-Klavierpädagogin und Korrepetitorin, ihre vier Geschwister spielen alle Instrumente auf hohem Niveau. Marthas Aufnahmeprüfung war am 17. Juni. „Etwa sechs Professoren haben mir zugehört. Wer vor mir saß, hätte ich kurz danach nicht sagen können, ich war komplett fokussiert auf meinen Auftritt“, beschreibt die Ickingerin. Ihr Programm hat sie teilweise schon auf der Bundesebene des Wettbewerbs „Jugend Musiziert“ in Halle gespielt. Die Jury bewertete ihren Auftritt mit 23 von 25 Punkten und einem 2. Preis.

Interne Vorspiele, Übungswochenenden und Meisterkurse

Ihre Geigenlehrer Simone Burger-Michielsen und Peter Michielsen sind gleichzeitig Lehrbeauftragte an der HMTM. „Das heißt, dass ich meinen zusätzlichen Unterricht zum Teil bei ihnen, und zum Teil bei Prof. Christoph Poppen haben werde“, erläutert Martha. Die 16-Jährige ist seit einigen Jahren Mitglied im Puchheimer Jugendkammerorchester (PJKO) und der „Streicherakademie Puchheim“, einer speziellen Begabtenförderung des Ehepaars Michielsen. „In der Streicherakademie bekomme ich Technikunterricht, was eine tolle Ergänzung ist.“ Regelmäßig gibt es interne Vorspiele, bei denen die Schüler Etüden und Übungen präsentieren.

Einmal im Jahr fahren alle gemeinsam nach Grassau zu einem Übungswochenende. „Auch Meisterkurse organisieren unsere Lehrer für uns, dieses Jahr zum Beispiel einen Improvisationskurs, bei dem ich in eine ganz neue Art zu Spielen geschnuppert habe“, berichtet Martha mit leuchtenden Augen. Weitere Meisterkurse hat sie dieses Jahr bei Prof. Ingolf Turban und Prof. Sonja Korkeala besucht.

„Ich muss ganz schön schauen, dass ich das gut organisiere“

Bereits 2017 gewann die jungeIckingerin bei „Jugend Musiziert“ den zweiten Preis - und wurde sogar von Staatssekretär Georg Eisenreich geehrt. In der nächsten Runde „Jugend Musiziert“ wird Martha mit einem Quartett auf der Bühne stehen. „Wir sind vor zweieinhalb Jahren schon zusammen angetreten und es stand außer Frage, dass wir das nun wieder tun.“ Jeremias Pestalozzi (Violine), Laura Primavesi (Viola) und Alina Andersohn (Violoncello) sind für Martha nicht nur Partner zum Musizieren, sondern auch gute Freunde. Mit dem PJKO waren die Jugendlichen auf Orchesterreisen unterwegs und haben viel Zeit miteinander verbracht. „Parallel zur Schule sind das natürlich viele Aktivitäten und ich muss ganz schön schauen, dass ich das gut organisiere“, sagt die Jungstudentin.

Drei Stunden Üben pro Tag und täglich pendeln

Neben den drei Stunden Üben pro Tag und der täglichen S-Bahn-Fahrt nach München bleibt aber auch noch Zeit für Hobbys: „Ich gehe gerne reiten, in den Wolfratshauser Kinderchor und engagiere mich in der Schule im Umwelt AK.“ Mit dem Beginn ihres Jungstudiums tritt Martha zum richtigen Zeitpunkt in die Fußstapfen ihrer ältesten Schwester Therese. Sie hat an der Universität Mozarteum Salzburg studiert und gerade ihren Master in Violine abgeschlossen.

+ Keine Ausnahme in ihrer Familie: Katja Deutsch will ebenfalls Berufsmusikerin werden. © Astrid Ackermann

Auch die Cellistin Katja Deutsch ist als zukünftige Berufsmusikerin keine Ausnahme in ihrer Familie. Nach ihrem Abitur am Pestalozzi-Gymnasium München studiert sie nun an der HFMT in Hamburg bei Prof. Sebastian Klinger. „Ich habe diesen Weg fast schon in die Wiege gelegt bekommen“, erklärt die 18-Jährige. Ihre ältere Schwester Sophia Herbig hat bereits Geige studiert, ihr Vater Franz Deutsch ist Gründer der „Musikwerkstatt Jugend“, und ihre Mutter Barbara Hubbert unterrichtet Violine und leitet das Kinderorchester Isartal. Eine andere Profession stand für Katja „nie zur Debatte“. Ihr Traum war vor zwei Jahren in Gefahr, als sie mit einer langwierigen Sehnenscheidenentzündung im Arm zu kämpfen hatte.

„Ich habe diesen Weg fast schon in die Wiege gelegt bekommen“

„Inzwischen habe ich das gut im Griff, aber ein bisschen Angst bleibt natürlich, dass das zurück kommt“, sagt Katja. Als Nebenfach hat die Ickingerin an der Hochschule Klavier gewählt, aber auch Musiktheorie und Musikgeschichte stehen auf dem Stundenplan. „Dazu gibt es Fächer wie die Alexandertechnik oder die Feldenkraismethode, was ich wirklich toll finde.“ Beides sind körperorientierte, pädagogische Verfahren, die Fehlhaltungen und Verspannungen reduzieren, unter denen Musiker oft leiden. Als angenehm empfindet es Katja, dass sie sich nun vollkommen auf die Musik konzentrieren kann: „Ich war nicht der Mensch, der nach der Schule sofort loslegen kann mit Üben, ich brauchte erst mal eine Pause.“ Nun kann sie sich ihre Zeit freier einteilen.

Ickingerin machte viel Erfahrung bei „Jugend Musiziert“

Viel Erfahrung konnte auch Katja beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ sammeln. „Ich habe jedes mal große Fortschritte gemacht.“ Durch die Weiterleitung auf Landes- und Bundesebene habe sie kontinuierlich an den Stücken arbeiten können. Ihre letzte Teilnahme am Bundeswettbewerb im Juni war gleichzeitig auch ein Probelauf für die Aufnahmeprüfungen an der Hochschule. „Die Situation ist natürlich ähnlich und war so kurz vorher eine willkommene Übung.“ Erspielt hat sie sich beim Wettbewerb einen 2. Preis mit 22 von 25 Punkten. Belohnt wurde sie vom Regionalausschuss mit einem Auftritt mit den Bad Reichenhaller Philharmonikern.

lm