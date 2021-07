Bürgerversammlung zum Thema Mobilfunk bleibt sachlich

Eher Expertendiskurs als hitzige Debatte

Um eine außerordentliche Bürgerversammlung wurde in der Isartalgemeinde lange erbittert gestritten. Gemessen daran, verlief sie sehr ruhig und sachlich.

Icking – Erschienen waren etwa 50 Besucher, von denen nur etwa die Hälfte bis zum Schluss blieb. Über das Thema 5G, der eigentliche Aufhänger des Abends, wurde kaum gesprochen. Dabei handle es sich nicht um eine gemeindliche Angelegenheit, hatte Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) im Vorfeld klar gestellt. Eine Bürgerversammlung sei dafür nicht der richtige Rahmen.

Icking, das sich schon seit Jahren einmischt in die Standortsuche der Betreiber, um die Ausstattung zwischen Schlederloh und Irschenhausen mit Antennen mitgestalten zu können, sei mit diesem Vorgehen jedenfalls „nicht auf dem falschen Weg“. Diese Feststellung von Bürgermeisterin Reihmann war wohl die Essenz der Veranstaltung. Letztlich brauche man sechs Masten, um vorhandene Funklöcher zu schließen. „Das ist erheblich“, so die Rathauschefin. Der jüngst im Gemeinderat diskutierte Standort nahe dem Sportplatz sei nötig, um dauerhaft auf die beiden Antennen an der B 11 verzichten zu können.

Allerdings sah Wilfried Kühling, Ingenieur für Umweltplanung und von der Bürgerinitiative eingeladener Fachmann, für die Gemeinde darüber hinaus durchaus noch Handlungsmöglichkeiten, um ihre Bewohner vor übermäßiger Strahlenbelastung zu schützen. Für Hochfrequenzstrahlung könnten wie beim Lärmschutz auch Grenz- oder Zielwerte festgeschrieben werden in Bebauungsplänen beziehungsweise in städtebaulichen Verträgen, die diese Bebauungspläne flankieren. Ebenso sei es möglich, Schutzgebiete auszuweisen, die von der Befeldung freigehalten werden müssten.

Die möglichen Standorte Drei Masten stehen bereits in der Gemeinde: zwei an der B 11, einer in Attenhausen. Wie es aussieht, kommen in absehbarer Zeit drei weitere hinzu. Um Funklöcher an der Autobahn zu stopfen, wurden Funktürme in Meilenberg und bei Walchstadt beantragt, der in Meilenberg wird wohl noch in diesem Jahr realisiert. Die S-Bahn-Strecke wiederum soll über eine Antenne bei Schlederloh versorgt werden. Der zuletzt diskutierte Standort auf dem Sportplatz, der auf Ersuchen der Betreiber für Icking ungünstig verschoben werden musste, würde beide Antennen an der B 11 verzichtbar machen. Gleichzeitig kann es sein, dass, weil eine Funkantenne oberhalb des Gymnasiums verworfen wurde, die Betreiber eine alternative Lösung suchen, um den nördlichen Gemeindebereich und Irschenhausen abzudecken.

In beiden Punkten widersprach ihm Verwaltungsjurist Frank Sommer, mit dem die Gemeinde schon lange zusammenarbeitet und der für Icking vor dem Verwaltungsgerichtshof durchgefochten hatte, dass die Antenne südlich vom Bauhof nicht erhöht und aufgerüstet werden darf. Laut Sommer ist „der Weg nicht aussichtsreich, über das Baurecht zu kompensieren, was der Gesetzgeber im Immissionsschutz versäumt“. Ein städtebaulicher Vertrag sei schön und gut, müsse aber von beiden Seiten unterschrieben werden. Auch ein 5G betreffendes Moratorium, das am Rande erwähnt worden war, sei letztlich „ein wirkungsloses Instrument“.

Kühling führte überdies aus, wie stark die Belastung ist, der man bei komplett ausgebautem 5G-Netz ausgesetzt sein würde. Sie liege bei 15 000 Mikrowatt pro Quadratmeter. Sicher vor Gesundheitsschäden könne man aber nur bei Werten bis 100 Mikrowatt sein. Die „Krebswirksamkeit“ von Mobilfunk sei erwiesen. Neben dem Festschreiben von Zielwerten und Schutzgebieten sollte man als dritten „Lösungspfad“ dafür sorgen, dass die Masten-Strahlen nicht auch „Häuser durchdringen“. Die „Indoor-Versorgung“ der Leute sei durch Glasfaser gesichert. Dieser Aspekt sei „ein bislang rechtlich ungeregeltes Thema“.

Lesen Sie auch: AK „Schutz vor Elektrosmog“ sammelt Unterschriften

Dass die Belastung durch Wlan in Innenräumen größer sei als durch Strahlen, die Wohnungen und Häuser von Mobilfunkmasten abbekommen, erklärte Diplom-Ingenieur Hans Ulrich, den die Gemeinde geladen hatte. „Allzu viel Entlastung“ dürfe man sich nicht davon versprechen, unter Umständen die Betreiber zu zwingen, ein gemeinsames Netz anzubieten, warnte er. Die Nutzung des Mobilfunks ganz allgemein habe in den letzten zehn Jahren „eine Steigerung um den Faktor 80 erlebt“. Ulrich empfahl: „Überlegen Sie ganz genau, was Sie tun“.

