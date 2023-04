Auto überschlägt sich und kracht gegen Baum - Fahrer muss schwerstverletzt in die Klinik

Von: Peter Borchers

Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in eine Klinik. © adac

In Icking kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste ein Mann aus Berg in die Klinik. Er war gegen einen Baum gefahren.

Icking - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Töl19 bei Icking erlitt ein Mann aus Berg lebensbedrohliche Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog den 36-Jährigen in eine Klinik. Der Mann war gegen 18.50 Uhr mit seinem Hyundai von Wadlhausen kommend in Richtung Irschenhausen unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und gegen einen Baum krachte.

Auto kracht gegen Baum - Fahrer muss schwerstverletzt in die Klinik

Der 36-Jährige war in seinem Wagen eingeklemmt, Feuerwehrleute mussten ihn befreien. Die Staatsanwaltschaft München II gab zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag. Neben zwei Sankas, zwei Notärzten und dem Team des Rettungshubschraubers waren für Bergung und Sicherung 14 Mitglieder der Feuerwehr Ebenhausen und 22 der Ickinger Wehr im Einsatz.

Zwei Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unterstützten die Beamten der Wolfratshauser Dienststelle. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhen von rund 4000 Euro.

