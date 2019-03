Ski statt Schule: Gymnasiasten organisieren Schneesporttag für Grundschüler

Die Teilnehmer eines P-Seminars haben das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium jüngst verlassen. Es ging ans Brauneck - aber nicht nur zum Vergnügen.

Icking/Lenggries – Etwa 70 Grundschüler in bunten Schneeanzügen tummeln sich um die zwei Busse, mit denen sie aus Icking zum Brauneck gefahren sind. Nun ist es an den Gymnasiasten, noch schnell die ihnen zugeteilten Kinder zu identifizieren, bevor alle Helme und Brillen aufsetzen. Ausgestattet mit den Skipässen, die Seminarlehrer Thomas Brunner seinen Gruppenleitern austeilt, machen sich die Schüler bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Zehn Minuten später sitzen sie in der Gondel und fahren in den wolkenlosen Himmel.

Das Schneesport-Seminar des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums hat die vergangenen Monate damit verbracht, einen Skitag für die benachbarte Grundschule zu organisieren. Weil die Ausbildung der Seminarteilnehmer zu Level-1-Skilehrern ebenfalls im Skigebiet Lenggries stattgefunden hat, kennen sich die Gruppenleiter bestens aus.

Nachdem sich die Kinder warmgefahren haben, erklärt Gruppenleiter Rufus die erste Übung. „Wir sind jetzt alle Gestaltenwandler. Auf gerader Strecke sind wir Zwerge und in den Kurven werden wir zu Riesen.“ Konzentriert ziehen die neun Grundschüler die ersten Schwünge, immer darauf bedacht zum rechten Moment die Arme nach oben zu werfen. Frederick, zweiter Leiter der „roten Gruppe“, bildet das Schlusslicht. Wann immer ein Kind das Gleichgewicht verloren hat, geht er sicher, dass niemand verletzt ist und sammelt verlorene Skier und Stöcke ein.

Zum Mittagessen finden sich die roten und schwarzen Gruppen im Panorama-Restaurant ein. Brunner nutzt die Gelegenheit, um sich von jedem Gruppenleiter auf den neuesten Stand bringen zu lassen. „Alles läuft gut, es ist nicht Unvorhergesehenes passiert“, berichten alle Seminar-Mitglieder, bevor sie sich das Mittagessen schmecken lassen. Besonders entspannt war der Vormittag für Anton und Andreas. „Wir haben zu zweit vier Kinder in unserer Gruppe“, erklären die Elftklässler. Das ist aber eine Ausnahme, die meisten Seminarteilnehmer sind alleine für vier bis fünf Kinder verantwortlich. „Von der Effektivität her nicht zu toppen, je kleiner die Gruppe, desto intensiver der Unterricht“, erklärt Brunner. Laetitia, Matteo und Marc leiten die schwarzen „Profi-Gruppen“ und sind mit dem Verlauf des Vormittags sehr zufrieden. „Man muss ihnen wirklich nicht mehr viel beibringen“, sagt Marc. Als sich die Pause dem Ende zuneigt, entsteht eine geschäftige Aufbruchsstimmung. Einige Kinder können es kaum erwarten und fragen unternehmungslustig, wann es denn endlich weitergehe. Zurück auf der Piste überbringt Rufus die frohe Nachricht, auf die einige Skischüler sehnsüchtig gewartet haben: „Ab jetzt fahren wir nicht mehr in einer Reihe Schlangenlinien. Jeder darf eigenständige Schwünge machen. Einzige Regel: Ich fahre voraus und mich überholt niemand.“ Motiviert schlittern die Grundschüler los.

An den flachen Hängen im Tal haben die Anfänger geübt. „Das ist erst mal schon anspruchsvoller für den Lehrer, aber man arbeitet sich ein“, berichtet Tobias, umringt von fröhlich plappernden Skianfängern. „Schüler lernen von Schülern, das ist das Beste, was es gibt“, sagt Brunner lächelnd.

Zum Ende des Skitages finden sich nacheinander alle Gruppen in der Talstation ein. Auch die Langläufer, die in der Umgebung eine Runde gedreht haben, sind zurück und sprühen geradezu vor Begeisterung. „Ich habe das Skaten gelernt und wir sind richtig gut vorangekommen“, schwärmt Karolina. „Ja, wir würden das sofort wieder machen, auch wenn es ganz schön warm geworden ist in der Sonne“, sagt ihre Freundin Valentina und lacht. Auch Max hätte nichts gegen eine Wiederholung des Schneesporttags. „Leider bin ich schon in der vierten Klasse, das wird also nichts“, bedauert der Zehnjährige. In Erinnerung wird er vor allem das Schanzen-Springen behalten. Auch die Gymnasiasten hatten viel Spaß an ihrer Tätigkeit, wie die Nachfrage eines Schülers beweist: „Herr Brunner, was muss man eigentlich können, um Level-2-Skilehrer zu werden?“

Leonora Mitreuter