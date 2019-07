Ende einer Allee: Für diese 146 Pappeln gibt es keine Rettung

Der Großvater von Markus Fagner hat die Allee am Meilenberg in den 1930er-Jahren angelegt. Bald wird es sie nicht mehr geben. Die 146 Pappeln müssen gefällt werden.

+ Gefahr im Verzug: „In den Kronen hängt viel Totholz, einige der Bäume drohen bei Sturm umzufallen. Sie stellen eine Gefahr dar.“ © Hermsdorf-Hiss Icking – 146 Bäume bilden die Allee am Meilenberg zwischen Münsing und Dorfen. Fast 90 Jahre sind sie inzwischen alt und aus dem Landschaftsbild kaum mehr wegzudenken. Dennoch bereiten die Pappeln dem Eigentümer Markus Fagner seit geraumer Zeit großes Kopfzerbrechen: „In den Kronen hängt viel Totholz, einige der Bäume drohen bei Sturm umzufallen. Sie stellen eine Gefahr dar.“ Die Konsequenz: Noch dieses Jahr wird er die Pappeln fällen.

Pappel-Allee am Meilenberg: Straßensperrung wegen Baumfällarbeiten

Für die Zwischenzeit hat die Gemeinde Icking sich dazu entschieden, die Straße zu sperren. „Wir appellieren an die Leute, sich daran zu halten“, sagt Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI). Das Durchfahrtsverbot sei nicht verhängt, um irgendjemanden zu ärgern, sondern habe einen ernsten Hintergrund. Wie Fagner erklärt, sind viele der Baumstämme durchgefault oder hohl, die Kronen sind licht und wenig belaubt. „Der Sachverständige, der sich den Fall angesehen hat, meinte, der Zenit der Bäume sei überschritten.“

Pappel fällen am Meilenberg: Allee muss weichen - Bäume sind kaputt

Fagners Großvater hat die Allee in den 1930er-Jahren angelegt. Begünstigt hat den Verfall die Trockenheit der vergangenen Jahre und die Schneemassen im Januar. „Dazu kommen Einzelschicksale wie Blitzschläge und angefahrene Stämme“, erklärt der Besitzer des Guts Meilenberg. Die Pappeln stehen nah an der Straße, Verletzungen ziehen das weiche Holz stark in Mitleidenschaft. Durch den geringen Abstand zwischen den einzelnen Exemplaren konnten sie sich nicht ungehindert entwickeln, die Folge ist Instabilität.

+ Die Gemeinde Icking hat die Allee am Meilenberg bereits sperren lassen.

Pappeln in Icking werden gefällt: Weg frei für eine neue und schönere Allee

In Zusammenarbeit mit einem Baumsachverständigen und dem Landratsamt hat Fagner den Beginn der Fällungen auf Anfang September festgelegt. Bedenken wegen brütenden Vögeln hätten die Experten nicht, dafür seien die Kronen zu licht. „Etwa 14 Tage planen wir für die Arbeiten ein“, sagt Fagner. Anschließend möchte er die Allee wiederbeleben, für seine Kinder und im Gedenken an seinen Großvater. „Ich möchte auf jeden Fall ein langlebigeres Holz, etwas in Richtung Bergahorn oder Eiche.“ Auch den Abstand will er vergrößern. Für die Pflanzung plant er 1,20 Meter hohe Bäumchen mit Verbissschutz. „Auch wenn sich das Landschaftsbild erst einmal ändern wird, in etwa 15 Jahren werden wir wieder eine schöne Allee haben.“

