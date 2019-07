Gasthof in Irschenhausen nicht wegzudenken: So geht es mit dem Rittergütl weiter

Das Rittergütl in Irschenhausen genießt eine exzellenten Ruf, weit über Icking hinaus. Jetzt kündigt sich eine Veränderung an.

Irschenhausen– Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der Landgasthof Rittergütl im Ickinger Ortsteil Irschenhausen mit dem Namen Weiß verknüpft. Diese Ära geht nun zu Ende. Richard Weiß, Besitzer und Küchenchef, zieht sich zurück. Die gute Nachricht: Der 53-Jährige hat einen Pächter gefunden, der ihm bereits seit einigen Monaten als stellvertretender Küchenchef zur Seite steht.

Richard Weiß ist in San Francisco/USA geboren und im englischen Bristol aufgewachsen. Er hat im Posthotel Partenkirchen eine klassische Kochlehre genossen und anschließend unter anderem in der Schweiz, in Frankreich sowie auf Passagierschiffen wertvolle Erfahrungen gesammelt. Im Jahr 2000 zog er offiziell einen Schlussstrich unter seine Wanderjahre und übernahm den Betrieb in Irschenhausen, den sein Vater seit 1978 zunächst als Pächter und dann als Eigentümer geführt hatte. „Dazu muss man wissen: Das Rittergütl ist schon seit 150 Jahren Gaststätte“, betont Richard Weiß.

Der Landgasthof Rittergütl steht allgemein hoch im Kurs

Der inzwischen leicht ergraute Chef renovierte das Lokal, investierte viel Geld und noch mehr Schweiß und Herzblut in den Betrieb. Mit Erfolg: „Es ging raketenhaft nach oben“, gibt der 53-Jährige ehrlich zu. Die Ortsvereine, allen voran der Trachtenverein Irschenhausen, sowie Gäste aus Nah und Fern, die die feine bayerische Rittergütl-Küche schätzen, steuern gerne und regelmäßig das Restaurant und den Biergarten mit seinem imposanten Alpenpanorama an. Kindstaufe, Hochzeit oder 50. Geburtstag: Der Landgasthof steht bei vielen, die etwas zu feiern haben, hoch im Kurs.

Lesen Sie auch: Ottfried Fischer in Irschenhausen

Die Kehrseite der Medaille: Weiß Ehefrau Karin packt im Betrieb mit an, Tochter Anna-Lena und und Sohn Niklas sehen ihren Papa selten. Am Wochenende, in den Schulferien, Weihnachten: Richard Weiß muss schuften, wenn andere ihre Freizeit genießen. „Ich jammere nicht“, sagt der 53-Jährige mit Nachdruck. „Wer seinen Job in der Gastronomie ernst nimmt und Erfolg haben will, der weiß, was auf ihn zukommt. Und mir macht die Arbeit immer noch großen Spaß.“

Lesen Sie auch: Trauer um Irschenhauser nach Flugzeugabsturz

Nichtsdestotrotz reifte bei ihm der Entschluss, sich eine Zwangspause zu verordnen. „Ich möchte einfach mehr Zeit für meine Familie haben.“ Dass er in Alexander Linde (29) den in seinen Augen perfekten Pächter fand, „war ein Glücksfall“, meint der passionierte Golfer Weiß. Schon seit Monaten steht das Duo gemeinsam an den Herden, Linde ist gelernter Koch und Konditor. Im Oktober übernimmt er die alleinige Verantwortung für die Traditionsgaststätte. „Es ist für mich sozusagen ein gesteuertes Loslassen“, meint Weiß und lächelt. Ihm ist wichtig: Weder seine Lieferanten, dazu zählen Fischer am Starnberger See, hiesige Jäger und Biobauern in der Region, noch die Vereine und die Stammgäste müssten Sorge haben: „Alle sind hier weiterhin herzlich willkommen.“ Alexander Linde werde die Weißschen Klassiker beibehalten, „aber sicher seinen eigenen Stil mit einbringen“.

Mit 53 Jahren in den Ruhestand? „Nein, nein“, winkt Weiß ab, „so läuft das nicht.“ Er räumt ein, nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb im Herbst dieses Jahres ein wenig Abstand gewinnen zu wollen. „Da setze ich mich vielleicht mal mit an den Mittwochsstammtisch oder kehre nach der Kirche zum Frühschoppen ins Rittergütl ein.“ Doch dann will er sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, Pläne hat er schon geschmiedet. Verraten will er die noch nicht – und überhaupt muss er das Gespräch mit unserer Zeitung jetzt beenden. „In der Küche wartet noch eine Menge Arbeit auf mich“, erklärt Weiß und grinst.