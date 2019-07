Sirenenchor und die „KIL all stars“ feiern Premiere 

Diese Erdbeerbowle hat es in sich: Das Sommerkonzert von Sirenenchor und „KIL all stars“ im Hollerhaus war erfrischend.

Irschenhausen –Das Sommerkonzert im Hollerhaus zum Abschluss der Ausstellung „Hallo kleines Fräulein“ war eine Augenweide und ein Ohrenschmaus. Die Premiere des Sirenenchors des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) nebst der Band „KIL all stars“ hätte besser nicht laufen können. „Und bei der Premiere bleibt’s auch nicht“, versprach zum Schluss eine strahlende Lia Schneider-Stöckl. Die Musiker hielten der Hausherrin mit dem textlich angepassten Knef-Titel „Für dich sollt’s rote Rosen regnen“ ein wunderbares Ständchen. Anschließend regnete es echte langstielige rote Rosen auf die sichtlich gerührte Hollerhaus-Chefin.

Zum Sommerkonzert bei verhaltenen Außentemperaturen gab’s quasi zum Vorglühen eine Erdbeerbowle. Dann heizten die Chordamen mit Unterstützung ihrer drei „Sirenos“ und den grandiosen Instrumental-Musikern dem Publikum richtig ein. Es ging auf eine Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte, moderiert von der KIL-Vorsitzenden und Hinterhalt-Chefin, Assunta Tammelleo, die eloquent zu jedem Lied einen kleinen geschichtlichen Abriss lieferte.

Evergreens und Schlager wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Zwei kleine Italiener“ (herrlich in den Rollen der Italiener: Hermann Paetzmann und Gabi Rüth) und „Lass die Leute reden“ luden zum Mitsingen ein. Herzerfrischend, dass auch die Sängerinnen und Sänger nicht immer hundertprozentig textsicher waren. Das nahm dem Publikum die Hemmung, selber lautstark mitzumachen. In fröhlicher Spontanität wurde aus „New York, Rio, Rosenheim“ im Handumdrehen „New York, Rio, Hollerhaus“. Mit Kittelschürze und Staubwedel inszenierten die Sängerinnen „Das bisschen Haushalt“ von Johanna von Koczian. Die Sirenen waren eine Augenweide, die mit ihren Liedern auch gerne auf die geschichtlichen Missstände rund um Frauen- und Menschenrechte aufmerksam machen.

Zu verdanken hatten die Hollerhaus-Besucher den Abend der Kunstmalerin und Kulturjournalistin Andrea Weber, die sich auch als Zweite Vorsitzende im KIL engagiert. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Tammelleo hatte sie sich auch den Titel des Abends, „Erdbeerbowle für Gisela“, einfallen lassen. Er setzt sich zusammen aus der vertonten Hommage an die „Erdbeerbowle“ des Münchner Schlagzeugers und Liedermachers Stefan Noelle, die Tammelleo mit den „KIL all stars“ im zweiten Teil des Sommerkonzerts zum Besten gab. Die „Gisela“ ist Teil von Andrea Webers Lieblingslied „Hallo kleines Fräulein“. Mit diesem Lied von „Die 3 Travellers“ aus dem Jahr 1948 ist sie aufgewachsen, weil es schon ihr Papa, der Musiker Rudi Sedlmeyer, immer gern gespielt hat.

Nach der Pause hatte dann Assunta Tammelleo eine Sternstunde als Solo-Sängerin. Mit musikalischer Unterstützung von der erst 20-jährigen Tutzingerin Sophie Sperber am Klavier, Nikolaus Sanktjohanser am Bass. Schlagzeuger Korbinian Herzinger (er ist eigentlich Chef der Blaskapelle Bad Wiessee) und Günter Mayriedl an der Gitarre begeisterte die 57-Jährige nicht nur mit der bereits erwähnten Erdbeerbowle. Auch das „kleine Fräulein“ konnte sich hören lassen. Den Titel „Big – A – Dog – Big – A – Bite“, die Musik des legendären Gerd Baumann zum Film „Wer früher stirbt, ist länger tot“ sang sie als einzigen Titel des Abends auf Englisch. „Das ist ein Ausnahmelied“, erklärte sie lächelnd die „Exzeption to the Rule“ als Hommage an einen tollen Kino-Film.

Das letzte Lied, ganz klassisch wieder auf Deutsch, widmete Tammelleo zwei tollen Frauen, nämlich Hilde Knef und Lia Schneider-Stöckl mitsamt deren Mann Dr. Siegfried Stöckl und dem gesamten Hollerhaus-Team: „Es ist unglaublich, was Ihr gemeinsam für den Kulturstandort im Nordlandkreis alles leistet.“ ina