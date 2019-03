Warum es sich lohnt, in der Passionszeit zu fasten

Frühjahrsputz - auch für die Seele? Warum eigentlich nicht? Pfarrerin Sabine Sommer erklärt, was es einem bringt, in der Zeit vor Ostern bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten.

Icking - Haben Sie Ihren Frühjahrsputz schon gemacht? Mein Haus hat ihn nach diesem langen Winter nötig. Und meine Seele auch. Dafür kann die Passionszeit, die Zeit vor Ostern, eine gute Gelegenheit sein.

Fasten. Sieben Wochen ohne. Auf etwas verzichten, was man gerne tut. Wenn man in der Schule über die Fastenzeit spricht, dann wissen die Schüler schnell, auf was sie auch mal verzichten könnten: „Mal nicht so viel Fernsehen schauen!“, „Weniger streiten!“ und natürlich „Nicht so viele Süßigkeiten essen!“

Und Erwachsene? Vielleicht auf Alkohol verzichten. Oder bei „Sieben Wochen Ohne“ mitmachen, der evangelischen Fastenaktion. „Sieben Wochen ohne Lügen“ heißt das Motto dieses Jahr. Oder wie wäre es mit „Verschwendungsfasten“, keine Lebensmittel in den Müll – eine Aktion der Deutschen Umwelthilfe?

+ Sabine Sommer, evangelische Pfarrerin in Icking © Archiv

In der Passionszeit bereiten wir uns auf das Osterfest vor und überdenken dabei unser Leben. Verzichten kann dabei ein wichtiger Aspekt sein. Denn wenn wir verzichten, dann lernen wir etwas neu schätzen. Wer sich nicht in den Bequemlichkeiten, die das Leben bietet, einrichtet, der bleibt offen für neue Erfahrungen. Sich in die Nachfolge Jesu stellen, das heißt, die Komfortzone des Lebens verlassen, sich öffnen für neue Perspektiven auf das eigene Leben und das Leben in der Welt. Nur in dieser Wachheit kann die Liebe zu uns selbst, zu unseren Nächsten und zu Gott wachsen.

Vielleicht ist es also Zeit für einen richtigen Frühjahrsputz für unsere Seele. Alle Winkel auskehren und dann von vorne beginnen – etwa mit der Frage: Wie will ich leben? Ich möchte gerne in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Ich möchte gerne so leben, dass ich mich an Gottes Schöpfung freuen kann. Ich möchte gerne so leben, dass meine Kinder eine gute Zukunft erwartet.

Wenn ich meine Ziele in dieser Weise positiv formuliere, dann heißen die nächsten Fragen: Wie setze ich das um? Wie komme ich dahin? Und so ergeben sich dann Verhaltensweisen, die ich verfolgen kann. Meinen Umgang mit anderen Menschen bedenken und ihnen freundlich entgegenkommen. Aus Umweltschutzgründen lieber vom Flieger auf den Zug umsteigen oder das Auto stehen lassen und stattdessen mit dem Fahrrad fahren. Daran mitarbeiten, dass wir in einer weltoffenen und freien Gesellschaft leben.

Dann kann mich die Passionszeit vom Verzicht auf einen „Luxus“, den ich mir sonst gerne gönne, hinführen zu einem aktiven Gestalten meines Lebens und einem aktiven Mitgestalten unserer Gesellschaft. Es ist also Zeit für einen Frühjahrsputz. Machen Sie mit?

VON SABINE SOMMER

Evangelische Pfarrerin in Icking

