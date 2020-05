Beschmierte Wahlplakate: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Großes Entsetzen lösten in Icking die beschmierten Wahlplakate von Cornelia Zechmeister aus. Jetzt hat die Kripo einen 62-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Darüber ist auch Zechmeister erleichtert.

Icking– Die Tat löste Entsetzen aus: Kurz vor der Kommunalwahl am 15. März waren in Icking sämtliche Plakate der Bürgermeisterkandidatin Cornelia Zechmeister gestohlen beziehungsweise beschädigt worden (wir berichteten). Fassungslos machte die Tatsache, dass drei Pappplakate mit dem Konterfei der Spitzenkandidatin der Parteifreien Wählergemeinschaft (PWG) mit einem schwarzen Kreuz versehen und anschließend kopfüber an den Maibäumen in der Isartalgemeinde hochgezogen worden waren. Nun hat das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kripo Weilheim einen Tatverdächtigen ermittelt.

Beschmierte Wahlplakate: Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Im Verlauf der wochenlangen Ermittlungen „erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 62-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen“, berichtet Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. Der 62-Jährige habe die ihm zur Last gelegten Vorwürfe eingeräumt, so Huber am Freitag.

Zugeschlagen hatte der mutmaßliche Täter in der Nacht auf den 21. Februar: Er beschädigte nahezu alle in Icking aufgehängten Zechmeister-Plakate, die er laut Staatsschutz „teilweise mit Drohungen“ versah. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kripo übernahm umgehend die Untersuchungen und konnte jetzt einen Erfolg verbuchen.

Polizei verrät keine persönlichen Details zum Täter

„Im Rahmen der aufwendigen und intensiven Ermittlungen wurden eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt, Überwachungsvideos ausgewertet sowie umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vorgenommen“, erläutert Polizeisprecher Huber. Persönliche Details zum Tatverdächtigen und dessen Motive gibt die Polizei nicht preis. Nur so viel: Der 62-Jährige muss sich wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung verantworten.

Das Geschehen hatte über alle Parteigrenzen hinweg Entsetzen ausgelöst. Margit Menrad (Unabhängige Bürgerliste Icking/UBI), im Februar noch Bürgermeisterin, hatte im Skiurlaub von der skandalösen Maibaumaktion in ihrer Heimatgemeinde erfahren: „Das ist unvorstellbar, hier ist eine Grenze überschritten worden“, stellte sie einem Telefonat mit unserer Zeitung empört fest. Sie „schäme sich“, das Ganze sei „unerträglich“, sagte Menrad.

Icking: Tat löste Entsetzen aus

In Folge der gezielten Attacke gegen Zechmeister – bis Ende April war die langjährige Leiterin des Ickinger Bauamts Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach – hängte die UBI alle Wahlplakate ab. Auch die anderen Parteien und politischen Gruppierungen in Icking solidarisierten sich öffentlich mit der 54-Jährigen.

Das Plakat einer Kandidatin mit einem schwarzen Kreuz zu versehen und kopfüber aufzuhängen komme „einer Morddrohung in Wildwestmanier gleich“, so CSU-Ortsverbandschef Dr. Christoph Preuss. Bürgermeisterkandidatin Dr. Beatrice Wagner (SPD) ließ ihre Wahlplakate mit dem Schriftzug überkleben: „An die Plakatzerstörer: Demokratie ohne Kandidaten – oder gleich gar keine Demokratie?“

Franz Hirt, Vorstand des Trachtenvereins Isarlust Irschenhausen, Kilian Schlickenrieder, Vorsitzender des Burschenvereins Dorfen, sowie Florian Eimer, Vorstand des Ickinger Burschenvereins, verurteilten die Taten in einer gemeinsamen Presseerklärung scharf: „Wer unsere Maibäume missbraucht, missachtet nicht nur die Integrität und Persönlichkeit der Betroffenen, sondern auch unsere traditionellen Werte, welche wir vermitteln.“

Zeichmeister kann jetzt mit Geschehen abschließen

„Ich bin schockiert, ich stehe einfach im Moment neben mir“: Zechmeister gab am Morgen nach den Geschehnissen im Gespräch mit unserer Zeitung unumwunden zu, dass ihr im ersten Moment „das Herz stehen geblieben ist“. Sie sei „sehr froh“, dass sie persönlich nach der Ermittlung des dringend Tatverdächtigen „nun mit dem Ganzen abschließen kann“, sagte sie am Freitag. Zechmeister, die die Unabhängige Wählervereinigung „Wir in Pullach“ im dortigen Gemeinderat vertritt, verhehlt nicht, dass sie seit besagter Februarnacht immer wieder „ein ungutes Gefühl“ beschlichen habe.

+ Cornelia Zechmeister: Die Leiterin des Ickinger Bauamts war bei der Kommunalwahl Bürgermeisterkandidatin der PWG.

Ein Plakat mit dem eigenen Gesicht zu sehen, das mit einem schwarzen Kreuz versehen kopfüber an einem Maibaum baumelt: „Das betrachte ich als eine gravierende Bedrohung“, so die 54-Jährige. Sie gibt zu bedenken: „Man weiß ja überhaupt nicht, was dahinter steckt“ – dazu komme die Furcht, „dass das irgendwie noch weitergeht“. Immer, wenn sie auf der Fahrt von Pullach zu ihrem Arbeitsplatz in Icking gefahren sei „und auf der Strecke irgendein Plakat gesehen habe, hatte ich wieder mein Wahlplakat am Maibaum vor Augen“.

Zechmeister möchte sich nicht zum Täter außern

Zechmeister hat am Donnerstag von der Kripo erfahren, dass der mutmaßliche Täter ermittelt worden konnte. Ob sie den 62-Jährigen persönlich kennt? „Dazu möchte ich mich nicht äußern“, antwortet sie. „Wichtig ist für mich, dass ich mit den Ereignissen nun abschließen kann. Obwohl das sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern wird.“

cce