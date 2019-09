Ickinger Bund Naturschutz möchte diese Streuobstwiese rekultivieren

Die Ickinger Ortsgruppe des Bund Naturschutz mit Beatrice Wagner (vorne li.) an der Spitze will eine Obstwiese rekultivieren.

„So lasst uns Obstbäume pflanzen“

von Bettina Sewald schließen

Die Obstwiese zwischen dem Pumpenhaus an der B11 und den S-Bahngleisen hinter dem Wertstoffhof in Icking will der Bund Naturschutz rekultivieren.