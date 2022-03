Die Gemeinde Icking hat die ersten Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen

Von: Andrea Kästle

Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg: Auch in Icking sind mittlerweile die ersten Schutzsuchenden angekommen. © dpa

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Isartalgemeinde angekommen - und wurden dort sehr hilfsbereit empfangen.

Icking – Das Thema Krieg in der Ukraine ist auch in der kleinen Gemeinde Icking angekommen. Im Moment seien in der Verwaltung „sieben Zuzüge angemeldet worden“, berichtete Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) in der Gemeinderatssitzung am Montag. „Ein paar mehr Menschen sind schon da, haben aber die Meldewege noch nicht durchlaufen.“

Vereine bieten ihre Räume als Notschlafplätze an

Ein Kind von Geflüchteten besuche inzwischen auch die Schule. „Auf die Schnelle“ habe ein Vater die Kosten für eine „Willkommens-Tüte“ übernommen – mit Mal- und Bastelsachen, das Nötigste halt. Die Hilfsbereitschaft der Ickinger sei groß, sagte Reithmann. Über 20 Privatunterkünfte seien der Gemeinde angeboten worden. Auch der Wintersportverein Isartal (WSVI) und der Tennisclub Icking würden ihre Vereinsräume „als Notschlafplatz für kurzfristigen Bedarf“ zur Verfügung stellen. Die Gemeinde selbst hat ein paar leer stehende Gebäude im Visier, die sich unter Umständen als Notquartier eignen würden, und will sich deshalb mit dem Landratsamt kurzschließen.

Eilantrag der SPD zu dem Thema hat sich erledigt

Die Kreisbehörde hat eine Erstanlaufstelle für Flüchtlinge in der Turnhalle der Adalbert-Stifter-Mittelschule in Geretsried eingerichtet. „Am Wochenende kamen hier 31 Erwachsene und 21 Kinder an“, informierte die Bürgermeisterin den Gemeinderat. Auch für Montag sei ein Bus vorgesehen gewesen. Darüber hinaus seien landkreisweit 181 Plätze mit Geflüchteten belegt, die auf privatem Weg in die Region gelangt sind. Das Landratsamt sei weiterhin auf Wohnraumangebote angewiesen. Wer eine Unterkunft bereitstellen könne oder wolle, solle dies der Kreisbehörde melden, die Gemeinde aber auch informieren.

Die Koordination der Hilfs- und Unterstützungsangebote vor Ort hat die UBI-Gemeinderätin und Zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein übernommen. Eine Webseite dafür befindet sich im Aufbau und wird wohl noch diese Woche freigeschaltet. Über die Browserfunktion kann der deutsche Text ins Ukrainische übersetzt werden. Die Adresse lautet ukrainehilfe-icking.de. Schon jetzt finden sich viele Infos auf der Gemeindeseite unter diesem Link.

Damit erübrigte sich auch ein Eilantrag, den die SPD schon am Tag des Kriegsausbruchs, am 24. Februar, gestellt hatte. Dieser sah vor, dass die Gemeinde Icking Hilfsangebote und auch Wohnraum für die zu erwartenden Menschen in Not bereitstellen solle. „Die Solidarität und Aufnahmebereitschaft der Ickinger Bürgerschaft ist überwältigend“, schrieb der Ortsverein am Tag der Sitzung, weshalb es sich erledigt hatte, den Antrag zu behandeln.

