Endlich: Ein Zaun zwischen Spatzenloh und S-Bahn

Der Gemeinderat hat entschieden: Ein Zaun soll künftig das Wohngebiet in Spatzenloh und das Bahngleis trennen und so für Sicherheit sorgen.

Icking – Das Bangen in Spatzenloh hat ein Ende: Der Gemeinderat hat nun einem Zaun zwischen den Bahngleisen und den Häusern des Einheimischenmodells zugestimmt. Die Bürgerinitiative Verkehrssicherheit hatte einen Stabmattenzaun entlang der S-Bahnlinie beantragt. Zunächst einmal auf der Länge des Wohngebiets, also über 115 Meter.

In einer Gemeinderatssitzung im Januar wurde klar, dass sich die Gemeinde auf Kosten zwischen 26 000 und 36 000 Euro einstellen muss. Daraufhin beschäftigte sich die Verwaltung mit günstigeren Alternativen. Zur Debatte stand, eine Hecke zu pflanzen oder die vorhandene 50 Zentimeter hohe Planke zu erhöhen. Bei einem Ortstermin lehnte der Vertreter der Deutschen Bahn eine Hecke ab.

Der Anfrage, ob die Gemeinde einen 1,20 Meter hohen Staketenzaun auf die Planke bauen darf, stimmte die Bahn zu. Da die Pfosten des Zauns an die Abplankung geschweißt werden, sind keine Grabarbeiten erforderlich. Dadurch ist außerdem keine Einweisung durch die Bahn erforderlich. Der Zaun beginnt in der angestrebten Version etwa zehn bis 15 Zentimeter über dem Boden, damit das Gras mit einer Motorsense beseitigt werden kann.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass sich ein Staketenzaun aus Holz besser ins Landschaftsbild eingliedert, als ein Stabmattenzaun aus Metall. „Gut ist, dass ein Staketenzaun wesentlich schwieriger zu beklettern ist, als die Stabmatten-Variante“, sagte Dr. Otto Güllich (Ickinger Initiative). Den Vorschlag von Claudia Roederstein, die Höhe des Zauns heraufzusetzen, verwarfen die Gemeinderatsmitglieder nach kurzer Diskussion. „Wer mutwillig den Zaun überwinden will, schafft das bei jeder Höhe“, fand Güllich. Da sei es Aufgabe der Eltern, mit den Kindern über die drohenden Gefahren zu sprechen.

Die Variante „Staketenzaun“ begrüßten auch die Anlieger des Einheimischenmodells, ihnen legte die Gemeinde den Plan kürzlich vor. Eine Schließung der Querungsstelle wünschten die Bürger nicht. Der Vorschlag von Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI), den Zaun in Richtung Sportplatz zu verlängern, fand im Rat Zustimmung. Die Genehmigung dazu muss allerdings erst noch eingeholt werden. Insgesamt stellt die Gemeinde nun 5000 Euro für den Bau des Zaunes zur Verfügung.

Mit einer ähnlichen Problematik hat sich zuletzt die Stadt Wolfratshausen beschäftigt. Auch dort befanden sich nördlich des Bahnhofs am Mühlpointweg ungesicherte Gleise (wir berichteten). Die Deutsche Bahn fühlte sich für eine Abzäunung nicht verantwortlich. Ein Sprecher verwies lediglich auf das Betretungsverbot von Gleisanlagen. Das Resultat war das gleiche: Auch die Stadt musste in die eigene Tasche greifen, um die Sicherheit an den Bahngleisen zu verbessern.

