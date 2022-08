Die Avia-Tankstelle an der B11 in der Gemeinde Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hatte in der Nacht auf Montag ungebetene Gäste.

Icking

Von Sabine Schörner schließen

Die Avia-Tankstelle in Icking hatte in der Nacht auf Montag ungebetene Gäste. Die Einbrecher stahlen einen Würfeltresor.

Icking – Zum Ziel eines Einbruchs wurde die Tankstelle an der B11 in Icking. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.15 Uhr, und Montag, 4.50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in den Innenraum der Tankstelle. Nachdem sie die Videoüberwachungsanlage außer Betrieb gesetzt hatten, entwendeten sie einen Würfeltresor. Darin befand sich ein Geldbetrag in fünfstelliger Höhe.

Einbruch in Tankstelle: Wolfratshauser Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungsbeamten konnten am Tatort Spuren sichern, die zu den Tätern führen können, heißt es im Polizeibericht. Dennoch werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter Telefon 0 81 71/4 21 10 entgegen. (sas)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.