Icking: Familie sammelt Spenden für Kriegsopfer und fährt sie an die ungarisch-ukrainische Grenze

Von: Bettina Sewald

Beim Einladen: Spendensammlerin Isabell Waldeck und ihr Schwiegervater Jens Waldeck. © ina

Sie wollten nicht einfach nur zuschauen: Die Waldecks aus Icking sammelten Spenden und transportierten sie an die ungarisch-ukrainische Grenze.

Icking – Einfach nur zuschauen ist ihre Sache nicht: Die 29-jährige Isabell Waldeck aus Icking-Walchstadt erreichte am Montagmorgen der Spendenaufruf „Grenzenlose Kinderhilfe“ auf Initiative der Montessori-Schule Bad Tölz per WhatsApp: „Meine Mutter hatte mir das weitergeleitet, weil meine Schwester dort zur Schule ging und wir immer noch in gutem Kontakt sind.“ Isabell leitete das Schreiben wiederum in ihrem Umfeld weiter – mit durchschlagendem Erfolg: In weniger als 24 Stunden stapelten sich, wie an so vielen anderen Orten im Landkreis, Kartons und Kisten voll mit Hilfsgütern für die Ukraine. Sammelstelle war die Garage von Isabells Schwiegereltern, ebenfalls in Icking.

Riesige Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft

Windeln, Babynahrung, Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente, Verbandsmaterial – es wird alles gebraucht. Die Frauen und Kinder, die zu Hunderttausenden auf der Flucht vor dem Krieg sind, haben alles verloren. „Es ist mir echt zu Herzen gegangen, mit welcher Geschwindigkeit alle reagiert haben, die Nachricht geteilt, gesammelt, eingekauft und die Sachen vorbeigebracht haben“, sagt Isabells Schwiegermutter Esther Waldeck. Alle seien offenbar froh gewesen, eine konkrete Anlaufstelle zu haben. Die ganze Nachbarschaft trug zusammen, was nach Rücksprache mit dem befreundeten Kinderheim in Ujfeherto für die Flüchtlinge aus der Ukraine benötigt wird. „Das Kinderheim liegt nahe der ungarisch-ukrainischen Grenze“, erklärt Isabell Waldeck, die sich ebenso über die riesige Hilfsbereitschaft in ihrem erweiterten Umfeld freut. Auch in Bad Tölz seien schon ganze Berge von Hilfsgütern zusammengekommen.

Handwerker stellt spontan Lieferwagen zur Verfügung

Doch die Hilfsgüter müssen auch an den Zielort transportiert werden. Angesteckt von Isabells Wunsch, diesen Menschen zu helfen, kamen ihr Ehemann Erik und Schwiegervater Jens ins Spiel. Sie boten spontan ihre Unterstützung an. „Wenn Sachspenden gebraucht werden, brauchen die ja auch Fahrer“, sagt Jens Waldeck, früher Geschäftsführer für Westeuropa bei der Firma Linde. Ein Handwerker aus München, der gerade im Haus der Waldecks tätig ist und der über einen Mitarbeiter aus der Ukraine Einblick in das dramatische Kriegsgeschehen hat, wollte ebenfalls helfen. Er stellte spontan einen Lieferwagen zur Verfügung.

In der Nacht zu Mittwoch ging’s los. Das Ziel liegt knapp 1000 Kilometer entfernt, nahe der Kriegsgrenze. „Da wird es einem schon mulmig“, sagte Jens Waldeck kurz vor der Abreise und war sich sicher: „Da packen wir nur aus und treten zügig die Heimreise an.“

Beim Ausladen: (v. li.) Jens Waldeck und Sohn Erik mit Koordinationsleiterin Edit Vegh und weiteren Helferinnen. © privat

Die Fahrt verlief laut Rückmeldung per WhatsApp ohne größere Zwischenfälle. Er habe sich hinterm Lenkrad mit Sohn Erik (29) abgewechselt, sodass beide ihre Ruhepausen einhalten konnten, berichtet Jens Waldeck. „Wir sind, auch was das betrifft, ein eingespieltes Team.“ Nur um Budapest herum habe es etwas Stau gegeben, sodass sie erst um 13.30 Uhr angekommen seien. „Bis kurz vorm Ziel waren wir auf einer wirklich gut ausgebauten Autobahn, quasi die Ost-West-Rennstrecke.“ Einige wenige Autos hätten sie gesehen. „Ansonsten sind hier nur Felder links und rechts der Autobahn – endlose Weiten.“

Nach dem Ausladen und einem kurzen Rundgang geht‘s zurück

Nachdem beim Auspacken zahlreiche Hände mitangepackt haben, konnte das Vater-Sohn-Gespann nach einem kurzen Rundgang auf dem Gelände bereits am frühen Nachmittag wieder die Heimreise antreten. Sein Fazit: „Es ist bewundernswert, was hier geleistet wird – und wie.“ Zuhause in Icking warten Familie, Freunde und Nachbarn gespannt auf einen ausführlichen Bericht. Eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Hilfsaktion“ ist schon eingerichtet. Weitere Fahrzeuge mit Hilfsgütern von Bad Tölz aus über die Organisation „Grenzenlose Kinderhilfe“ sind schon in Vorbereitung.

