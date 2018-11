Geothermie-Bohrung nähert sich dem Ziel

Wird man im Ickinger Erdreich genügend Heißwasser für Stormerzeugung zu finden sein? Diese Frage wird demnächst beantwortet. Die Bohrung nähert sich dem Ende.

Icking – Die Erdwärme Isar ist zufrieden mit den Fortschritten, die die Geothermie-Bohrung in Attenhausen macht. „Es läuft sehr gut“, erklärt Pressesprecher Dr. Jochen Schneider. „Es gab keine Verzögerungen und keine Probleme.“ Seit der Meißelweihe Ende Juni habe man auf dem Weg in die Tiefe eine Strecke von gut 4000 Metern zurückgelegt, wobei in einer Tiefe von 3700 Metern eine Ablenkung in Richtung Höhenrain erfolgte – eine relativ anspruchsvolle Operation. Zuletzt habe man eine etwa 400 Meter dicke Erdschicht aus der Kreidezeit durchstoßen. Diese Kalk- und Sandsteine wurden vor etwa 100 Millionen Jahren während der späten Dinosaurierzeit abgelagert.

„Wir haben mittlerweile die Oberfläche des Tiefegrundwasserreservoirs erreicht“, so Schneider. Jetzt geht es nur noch um wenige hundert Meter, dann ist man am Ziel angelangt. Das Ergebnis, ob auf Ickinger Flur ausreichend Heißwasser für Stromgewinnung zu finden ist, wird wohl kurz vor Weihnachten vorliegen.

Die geringfügige Verzögerung – eigentlich war das Ergebnis für November geplant – erklärt Schneider mit dem derzeitigen Boom in der Ölindustrie. „Momentan ist nicht jedes Zubehörteil zu haben“, erklärt er. Überhaupt sei eine Geothermie-Bohrung logistisch deutlich anspruchsvoller als eine Solaranlage oder Windkraftanlage. „Hier müssen verschiedene Disziplinen zusammenspielen“, erklärt er. Die kurze Verspätung im Fahrplan sei „nicht wild“.

Einstimmig abgelehnt hat der Ickinger Gemeinderat derweil, dass Leitungen für den Injektionsbohrplatz in Walchstadt – dort wird das geförderte Wasser nach Entzug der Wärme wieder in die Erde zurückgeführt – oberirdisch auf Gemeindegrund verlegt werden. Wie Bürgermeisterin Margit Menrad erläuterte, benötigt die Erdwärme Isar GmbH zur Versorgung und Entsorgung des Injektionsbohrplatzes einen Anschluss an das Wasser- und Schmutzwassernetz der Gemeinde. Am 24. September hatte der Gemeinderat einem Anschluss zwar grundsätzlich zugestimmt, allerdings in Unterflurverlegung. Ihren Wunsch, die Leitungen oberirdisch zu verlegen begründete die Erdwärme Isar damit, dass eine Vereinbarung mit einem Grundeigentümer auf absehbare Zeit nicht zustande kommen kann. Die Wasserleitung würde auch gegen Frost beheizt.

Die Räte sprachen sich in ihrer jüngsten Sitzung gegen eine oberirdische Verlegung aus. Sie wollen an der Unterflurverlegung festhalten. Die Lokalpolitiker befürchteten Gefahren durch umfallende Bäume oder auch Vandalismus. „Da kommt jemand mit dem Hackebeil und dann ist alles im Wald“, sorgte sich Menrad. Zudem störte sich das Gremium daran, dass die Leitungen extra beheizt werden müssen. Mitarbeit: Yvonne Zuber