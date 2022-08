Theatersommer im Isartal geht zu Ende - Veranstalterin braucht Hilfe

Von: Andrea Kästle

Eine schöne Atmosphäre: Im Garten von Barbara Reimold an der Pfaffenleite in Irschenhausen fand zum zwölften Mal der Theatersommer im Isartal statt. © ak

In Irschenhausen fand zum zwölften Mal der Theatersommer im Isartal statt. Josef Brustmann und Eco Meineke beschließen ein wunderbares Festival.

Irschenhausen – Der Theatersommer im Isartal ging am Wochenende zu Ende. Ehe am Sonntag Allrounder Eco Meineke das Programm abschloss, das wie immer ein Mix aus Theater, Kabarett und Musik gewesen ist, hatte am Samstag Josef Brustmann die Bühne zwischen Wald und Wiesen für sich. Rund 100 Besucher wollten ihn nach der Vorstellung kaum in die Nacht entlassen. „Ich wünschte, er würde immer weiterspielen“, sagte in der ersten Reihe eine Frau zu ihrer Freundin.

Nur einmal, resümierte in der Pause Gastgeberin Barbara Reimold, hat es heuer während der beiden Theaterwochen geregnet – im Gegensatz zum Vorjahr, in dem das kleine Festival mit der großen Fangemeinde fast komplett ins Zelt verlegt hatte werden müssen. Diesen Juli und August passierte das genau einmal, beim Schlagerabend mit Bettina Ullrich. Ansonsten: beste Bedingungen, oft hatte es abends noch weit über 20 Grad, und die Decken, in die man sich auch am Samstag wieder gern wickelte, beachtete kein Mensch.

Icking: Gesellschaft unterm Apfelbaum beendet Theatersommer im Isartal

Bei der diesjährigen zwölften Auflage des Theatersommers kamen die Besucher auch wieder gern schon vor den Vorstellungen zum Essen in Reimolds Garten. Sie ließen sich dort Falafel oder Hühnchen schmecken und sahen den Enten beim Herumlaufen zu. Das ist wichtig, denn die Erträge, die mit dem Essen erwirtschaftet werden, fließen komplett in die Theaterkasse (siehe unten).

Der Abend mit Josef Brustmann war mehr als gelungen. Der Ickinger, aufgewachsen in Waldram, der in den vergangenen Jahren vermehrt Solokabarett gemacht hat, hat sich wieder auf seine Wurzeln besonnen. Auf der CD zum Programm „Brustmanns Lust“ schreibt er schönerweise: „Von der Musik komm ich ja her, und vom Singen. Immer schon hab ich gesungen und ,gespielt‘. Das ist meine ganze Lust, das ist mein ganzes Leben.“ An diesem Leben teilzuhaben, machte ziemlich Spaß, auch wenn man manche der Geschichten, die er zwischen den Liedern, bei denen ihn vier hervorragende Musiker begleiteten, schon kannte.

Josef Brustmann und Eco Meineke beim Theatersommer im Isartal

Man hört Brustmann, der immer auch leicht wehmütig rüberkommt, einfach gerne zu. Lässt sich erzählen, wie er als Kind mit seinen Freunden nicht Indianer spielte, sondern: „Wir waren Indianer.“ Wie er die Milli im Milliladl holte und einmal am Kannenboden das Fuchzgerl vergessen hatte, mit dem er doch zahlen hätte sollen. Machte nichts, die Bäuerin angelte sich die Münze schon hoch. „Mit Allergien hattest du damals keine Chance.“ Brustmann versteht es, witzig zu sein, ohne das Traurige im Leben wegzuwischen. Er kann über das Sterben singen, dass einem die Tränen runterlaufen und man doch lächelt dabei. „Es verändert sich alles wahnsinnig“, meinte er. Und die Freiheit von früher heißt jetzt Freizeit und will genutzt werden. Während man einst als Bua an der Isar lag, aus der Isar einen Fisch holte, an der Isar lag, den Fisch grillte und wieder an der Isar lag.

Immer wieder ließ Josef Brustmann auch seine Musiker zur Geltung kommen, gönnte dem Posaunisten Mathias Götz ein Solo, ließ Martin Regnat am Akkordeon und Benny Schäfer am Bass den Vortritt. Zu hören waren an dem Abend, für den „Crossover-Musik aus heiterem Himmel“ angekündigt worden war, auch ein irisches Volkslied, ein Geburtstagslied für München, zum 850. Stadtgründungstag geschrieben, und schließlich: „Across the Universe“ von den Beatles auf der Zither, mit Gitarren-Begleitung (Luke Cypries). Dazu ließ Brustmann eine Discokugel laufen, damit auch die Irschenhauser, wie er sagte, „mal was erleben“.

Gast sagt beim Heimgehen: „Das Leben ist so schön, Anna.“

Die Besucher hätten ihn und seine Musik dann gern noch länger erlebt und erklatschten sich ein paar Zugaben. Am Ende spielte Brustmann noch was auf seinem „Reise-Alphorn“, einem Schlauch mit Trichter vornedran. Schließlich stand er da und schwang das Ding in der Luft wie ein Lasso, bis es sich ihm irgendwann um den Hals wickelte.

Wie hatte die Frau aus der ersten Reihe beim Heimgehen zu ihrer Freundin gesagt? „Das Leben ist so schön, Anna.“

Gastgeberin bittet um Unterstützung Auch wenn der Theatersommer im Isartal heuer so gut besucht war wie selten und sogar mal 200 Leute kamen, um das Theaterstück „Cold as ice“ zu sehen – die Gesellschaft unterm Apfelbaum braucht dringend finanzielle Unterstützung. Auch am Samstag meinte Gastgeberin und Festival-Erfinderin Barbara Reimold, das Ganze sei so nicht mehr zu stemmen. Die Auf- und Abbauten, bislang für lau von Freunden erledigt, müssten künftig bezahlt werden. „Die Leute können nicht mehr so viel ehrenamtlich arbeiten, die Zeiten haben sich geändert.“

Auf der Bühne hatte Barbara Reimold vor Konzertbeginn zu den Besuchern gemeint: „Vielleicht kennen Sie jemanden, der einen Förderverein ins Leben ruft“, über den dann versucht werden kann, Gelder zu generieren. Dabei soll das Festival – eigentlich eine Erweiterung der früheren Feste, die die Goldschmiedin gern gemacht und zu denen sie eben immer auch Künstler eingeladen hat – bleiben, wie es ist. Sie wolle weder die Eintrittspreise erhöhen, meinte Reimold, noch finde sie es gut, mehr Leute reinzulassen. „Sonst wird es zu groß.“ Und der Charme eines Profitheaters im privaten Raum gehe verloren.

Wer also eine Idee hat oder sich engagieren will, kontaktiert die Gesellschaft unterm Apfelbaum per E-Mail an goldschmiede-reimold@web.de.

