Was bringen Luftreinigungsgeräte ? Diese Schule will‘s wissen

„Richtig, gut und wichtig“: Rektor Peter Lang ist froh, dass nun in jedem Klassenzimmer der Grundschule Icking Luftreinigungsgeräte die Keimbelastung reduzieren. Die Kästen hängen hinten rechts und links in der Ecke. © sh

Für die Pilotstudie „Sicheres Klassenzimmer“ liefert die Grundschule Icking Daten. Dort kämpfen nun auch Luftreinigungsgeräte gegen Viren im Klassenzimmer.

Icking – Es ging nicht ganz so schnell wie erhofft, aber jetzt sind sie da und montiert: In jedem Klassenzimmer der Grundschule Icking sorgen jeweils zwei Luftreinigungsgeräte dafür, die Keimbelastung bedeutend zu reduzieren. „Sie sind seit Mitte Januar in Betrieb“, sagt Rektor Peter Lang.

Wie berichtet beteiligt sich die Grundschule Icking an der Pilotstudie „Sicheres Klassenzimmer“ von Dr. Christian Schwarzbauer, Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an der Hochschule München. Dabei werden Daten zur Aerosolkonzentration in der Luft von insgesamt 233 Unterrichtsräumen in München sowie in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen gesammelt.

CO2-Messgerät erinnert ans Lüften

Ein erstes Zwischenfazit der Studie Anfang Dezember lautete, dass nur in acht Prozent der untersuchten Klassenzimmer alle 20 Minuten gelüftet wird, wie es das Umweltbundesamt während des Unterrichts empfiehlt. In den meisten Klassenzimmern wurde in der Regel nur nach jeder Unterrichtsstunde oder lediglich während der Pausen gelüftet.

„Wir lagen hier im Durchschnittsbereich“, so Lang. Damit das Lüften in Icking nicht vergessen wird, steht in jedem Klassenraum ein CO2-Messgerät. „Wenn ein bestimmter Wert erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal“, erklärt der Rektor. Meist sei das nach 15 bis 20 Minuten der Fall. „Wenn man gerade etwas erklärt und sich alle konzentrieren, ist das etwas störend“, räumt Lang ein. Andererseits verhindere es, das Lüften zu vergessen und motiviere auch die Schülerinnen und Schüler, die Fenster zu öffnen.

UV-Filter nehmen hohen Anteil an Viren aus der Luft

Apropos frische Luft: Auf die lässt sich trotz der neuen Luftreinigungsgeräte nicht verzichten. Die nehmen durch ihre UV-Filterung zwar einen hohen Anteil an Viren aus der Luft. Aber „der CO2-Spiegel im Klassenzimmer lässt sich nur durch Frischluft senken“, erklärt Lang.

Langfristig denkt der Gemeinderat über den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen nach, die die Raumluft gegen erwärmte Frischluft von draußen tauschen. In die Luftreiniger im Schulbereich hat Icking rund 70 000 Euro investiert. „Dem stehen 33 000 Euro Zuschuss, den wir erwarten, gegenüber“, sagt Bürgermeisterin Verena Reithmann. Lang ist froh um die kurzfristige Lösung. „Vorerst ist das richtig, gut und wichtig“, sagt er.

Luftreinigungsgeräte hängen in der Grundschule Icking an der Wand

Bei den Geräten handelt es sich nicht um jene, die man von Fotos kennt. Die, die mitten im Klassenzimmer stehen und bei denen sich das Kabel quer über den Boden zur Steckdose zieht. „Es sind hochwertige Geräte zur Deckenmontage“, erklärt Lang. Das ließ sich baulich in der Grundschule allerdings nicht umsetzen. „Nach Rücksprache mit der Firma wurden sie an den Wänden montiert.“

Der Vorteil im Vergleich zu den Geräten am Boden sei, dass sie dort sind, wo die Aerosole im Raum steigen – nach oben. Eigentlich hätte die Schule die Geräte gerne im Herbst gehabt. „Aber aufgrund der derzeit hohen Nachfrage gab es eine längere Lieferzeit“, berichtet Lang. Wenn die Pandemie überstanden ist, könnte man die Geräte wieder abmontieren. „Aber es spricht auch nichts dagegen, sie hängen zu lassen. Das wird sich zeigen.“

Störend im Unterricht sind die Luftreiniger jedenfalls nicht, so der erste Eindruck. „Der Ventilator ist sehr leise, man hört ihn fast nicht“, sagt der Rektor. Das Zusammenspiel von UV-Filtern und Lüften mache laut Studie Sinn. Der sogenannte Virusdosisfaktor in der Luft sei dadurch deutlich geringer. Ob das auch in Icking zutrifft, lasse sich jetzt allerdings noch nicht sagen. Kleine Kästchen in den Klassenzimmern senden den gemessenen CO2-Gehalt weiterhin an die Hochschule München. In ein paar Monaten lassen sich die Daten vergleichen. Lang: „Wir sind gespannt.“

sw

