Feuerwehr- und Lehrerhaus sind regelmäßig von Starkregen betroffen

Von: Andrea Kästle

In der Gemeinde Icking drohen bei lang anhaltenden Regenfällen Überschwemmungen. © Foto: Hermsdorf-Hiss

Wenn es stark regnet, ist in Icking häufig Land unter. Betroffen sind vor allem das Feuerwehr- und das Lehrerhaus. Es muss schnell gehandelt werden.

Icking – Schon seit Längerem ist sich die Gemeinde Icking im Klaren darüber, dass sie ein Riesenproblem mit dem Regenwasser hat. Es gibt zu wenig Möglichkeiten, dass es abfließt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nannte Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) zwei weitere „Brennpunkte“, bei denen dringend gehandelt werden müsse. In beiden Fällen könne nicht abgewartet werden, bis der nötige Regenwasserkanal gebaut ist.

Brennpunkt Nummer eins ist das Feuerwehrhaus in Icking, wo sich bei Starkregenereignissen das Wasser „über den Schmutzwasserkanal in die Fahrzeughalle und den Sanitärraum hochstaut“, wie die Rathauschefin berichtete. „Ich wäre froh“, sagte sie, „wenn das heuer“ – wo es ohnehin kaum geregnet hat – „nur zweimal der Fall gewesen wäre.“ Das Problem ist, dass der Regen im oberen Icking zwangsläufig in den Schmutzwasserkanal fließt. Unten an der B11 drückt es das Wasser dann aus dem Gully wieder heraus.

Die Gemeinde, die sich des Problems schon länger bewusst ist, hatte ursprünglich vorgesehen, eine Rückstauklappe einzubauen. Davon sei man nun wieder abgekommen. Eine Hebeanlage, die mit einer Druckschleife über der Rückstauebene versehen wird, soll nun für Abhilfe sorgen. Kostenpunkt: 50 000 Euro. Damit investiere man, so räumte Reithmann ein, „viel Geld an der falschen Stelle“. Denn die eigentliche Ursachenbekämpfung, an der die Gemeinde auch arbeitet, ist eben der Regenwasserkanal im oberen Ort.

Zweiter Brennpunkt ist das Lehrerwohnhaus auf dem Schulgelände. Hier ist es das Gleiche wie bei der Feuerwehr. Wenn es viel regnet, überstaut der Schacht, und das Wasser fließt nicht ab, sondern wird erst recht hochgedrückt. Idee hier ist, das Wasser übers Kindergarten-Grundstück Richtung Talberg abzuleiten.

Derweil hat die Gemeinde einen Planer beauftragt, um ein Wasserkonzept für Icking zu erarbeiten. Versucht werden soll, das Wasser oben zurückzuhalten und dann schrittweise nach unten Richtung Isar abzuleiten. Das Konzept wird vielleicht noch im Oktober vorgestellt.

