Heftiger Schneefall: Auch Schienen-Ersatzverkehr bleibt liegen

Wegen eines umgestürzten Baumes musste die Bahn für die S 7 am Sonntag einen Schienenersatzverkehr einrichten. Doch auch der Bus blieb wegen des heftigen Schneefalls auf der B 11 liegen. Pendler mussten in Ebenhausen teilweise Stunden warten.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Ebenso wie die Autofahrer waren die S-Bahnpendler von heftigem Wintereinbruch betroffen. Samstagvormittag kam es aufgrund von witterungsbedingten Störungen auf der S 7 mehrere Stunden lang zwischen Mittersendling und Baierbrunn zu Verzögerungen. Am Sonntag ging dann gar nichts mehr: Die Strecke musste ab etwa 7 Uhr wegen eines umgestürzten Baums, der über dem Gleis lag, zwischen Icking und Wolfratshausen gesperrt werden. Die Züge aus München endeten vorzeitig in Ebenhausen-Schäftlarn. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen ein. Doch auch der wurde ein Opfer des heftigen Schneefalls. Gegen 8.30 Uhr blieben auf der B 11 nahe der Landkreisgrenze zehn Autos liegen – darunter das Schienenersatzfahrzeug der Bahn. Die Feuerwehr Ebenhausen zog die Karossen heraus, anschließend bahnte sich ein Räumfahrzeug den Weg über die stark verschneite Bundesstraße. Wie Andreas Noel, der Kommandant der Ebenhauser Feuerwehr berichtet, schneite es in diesem Abschnitt besonders stark. Gegen 12 Uhr rollte dann der erste reguläre Schienersatzverkehr von Ebenhausen nach Wolfratshausen.