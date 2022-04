Streichquartett-Festival Ickinger Frühling rückt Komponistinnen in den Focus

Von: Volker Ufertinger

Berühmt für seine musikalische Poesie: Das französische Quartett Quatuor Akilone spielt am kommenden Samstag im Konzertsaal des Rilke-Gymnasium. © Anne Bied / Veranstalter

Der Ickinger Frühling hat bei Klassik-Freunden einen hervorragenden Ruf. Jetzt, nach zwei Jahren, ist es wieder so weit - mit einem klaren Programmschwerpunkt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der 7. „Ickinger Frühling“ hat lange auf sich warten lassen. Zwei Jahre, um genau zu sein. Die Pandemie ließ dem Veranstalter „Klangwelt Klassik“ keine andere Wahl, als das Stelldichein hochkarätiger Streichquartett-Ensembles 2020 und 2021 abzusagen. Nun ist es so weit. Das Motto für die von vielen Kammermusik-Fans ersehnte Neuauflage lautet: „Frauenpower“.

Die Veranstalter finden, dass es höchste Zeit ist, Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Das gilt zum einen für die Ensembles: Es treten fünf überwiegend mit Frauen besetzte Quartette auf. Das bezieht sich aber auch auf die sieben Komponistinnen von der Romantik bis zur Gegenwart, deren Werke im kleinen Konzertsaal des Rilke-Gymnasiums zu hören sein werden. Ein besonders interessanter Fall ist gleich am Freitag, 22. April, zum Auftakt zu hören: Emilie Mayer wurde zu ihrer Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, als „weiblicher Beethoven“ gefeiert. Ihre Bedeutung und melodischer Reichtum wurde erst vor einigen Jahren wieder entdeckt. Mit dem 2. Streichquartett von Ursula Mamlok steht ebenfalls am Freitag eine zeitgenössische jüdische Komponistin auf dem Programm, die in der Nazizeit nach New York emigriert ist.

Das Programm des Ickinger Frühling Freitag, 22. April: 19.30 Uhr: Klenke Quartett (Deutschland) spielt Emilie Mayer (Streichquartett in g-Moll op. 14 aus dem Jahr 1858), Ursula Mamlok (Streichquartett Nr. 2), Maurice Ravel (Streichquartett in F-Dur op. 35). Einführung: Ruth Renee Reif.

Samstag, 23. April: 16 Uhr: Rusquartet (Russland) spielt Ludwig van Beethoven (Streichquartett Nr. 7 in F-Dur op. 59/1), Lera Auerbach (Streichquartett Nr. 2 „Primera Luz“ aus dem Jahr 2005), Peter Iljitsch Tschaikowsky, (Streichquartett Nr. 2 in F-Dur op. 22). Einführung: Ute Elena Hamm.

19.30 Uhr: Das Quatuor Akilone (Frankreich) spielt Ernest Chausson (Streichquartett in c-Moll, op. 35 Sätze 1+2), Xu Yi (Streichquartett „Aquilone Lontano“), Johannes Brahms (Streichquintett Nr. 2 in G-Dur op.111). Einführung: Ruth Renée Reif.

Sonntag, 24. April: 11 Uhr: Selini Quartett (Österreich) spielt Joseph Haydn (Streichquartett f-Moll op. 20/5), Julia Purgina, „4 moments musicaux“ für Streichquartett, Fanny Hensel (Streichquartett Es-Dur), Viktor Ullmann (Streichquartett Nr. 3), Miroslav Skorik, „Melody“. Einführung: Ute Elena Hamm.

14 Uhr: Intermezzo: Das aus der Region stammende Nachwuchsensemble „Quartessenz“ (Jeremias Pestalozzi, Martha Mitreuter, Laura Primavesi und Alina Andersohn) stellen sich vor. Eintritt frei.

16 Uhr: Quatuor Mona (Frankreich) spielt Kaija Saariaho („Terra Memoria“), Ludwig van Beethoven (Streichquartett Nr. 8 in e-Moll op. 59/2), Felix Mendelssohn Bartholdy (Streichquartett Nr. 6 in f-Moll op. 80). Einführung: Robert Faessler.



Den Veranstaltern ist es wieder einmal gelungen, junge Ensembles zu engagieren, die kurz vor dem internationalen Durchbruch stehen. Das Klenke-Quartett (Deutschland) etwa wurde erst kürzlich mit dem Mozartpreis 2022 ausgezeichnet. Das Quatuor Akilone (Frankreich) erhielt 2016 den ersten Preis beim Wettbewerb in Bordeaux und ist berühmt für seine „musikalische Poesie“. Unsicher ist noch, ob das aus Russland stammende Rusquartet, das vor allem für seine Auseinandersetzung mit neuer Musik gefeiert wird, kommen kann. Daher werden Einzelkarten noch nicht im Online-Verkauf angeboten.

Die Veranstalter haben sich für die 3G-Regel entschieden. Das heißt: Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt. Klangwelt Klassik freut sich, wenn alle zu Hause einen Schnelltest durchführen. Das Tragen einer Maske auch während des Konzerts wird empfohlen, die Bestuhlung bleibt aufgelockert. Eine Stunde vor Konzertbeginn wird stets zu einer Einführung in den Konzertsaal eingeladen.

gibt es im Vorverkauf unter www.klangwelt-klassik.de, per Mail an ticket@klangwelt-klassik.de oder telefonisch unter 08178/7171 sowie an der Abendkasse.