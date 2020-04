„Ihr seid nicht allein“: Ickinger gründen zahlreiche Hilfsprojekte

Ob Einkaufshelfer, Sorgentelefon oder Zimmervermietung an Senioren: Innerhalb weniger Tage wurden in Icking zahlreiche Hilfsangebote auf die Beine gestellt.

Icking – In diesen schwierigen Zeiten gibt es auch Lichtblicke, die einem Hoffnung machen. Ein Beispiel ist der starke Zusammenhalt in Icking. Innerhalb weniger Tage wurden in der Gemeinde mehrere Hilfsprojekte aus dem Boden gestampft. Ein Überblick:

Einkaufshelfer

Freitag vor zwei Wochen hatte Ickings scheidende Bürgermeisterin Margit Menrad einen Aufruf gestartet, mit dem sie ehrenamtliche Einkaufshelfer suchte. Bis zum Mittwoch darauf hatten sich bereits 70 Ickinger gemeldet. „Ich bin begeistert. Das ist ein tolles Zeichen für den Zusammenhalt in unserem Ort“, freut sich die Rathauschefin. Mit einem solch großen Rücklauf innerhalb so kurzen Zeit hätte sie nicht gerechnet. Menrad: „Dafür kann ich mich bei allen Ickingern nur herzlich bedanken.“

Das Angebot der Einkaufshelfer richtet sich laut Rathausmitarbeiterin Stefanie Härtig „an alle, die Unterstützung brauchen“ und ist kostenlos. Auf der Homepage der Gemeinde steht eine Liste mit allen Helfern inklusive Telefonnummern. Interessierte können diese direkt kontaktieren oder sich bei Stefanie Härtig, Telefon 0 81 78/92 00 12, melden.

Sorgentelefon

Ein offenes Ohr für die Probleme der Ickinger bietet das Sorgentelefon, betreut von Claudia Roederstein (UBI). Ob einen Ängste plagen, man in einer Situation nicht mehr weiter weiß oder nur mal jemanden zum Reden braucht: „Das Sorgentelefon ist für Menschen in allen Notlagen da“, betont Roederstein.

Wem Fragen auf dem Herzen liegen, der darf sich gerne melden. Roederstein: „Damit möchten wir unseren Bürgern ein Signal senden: Ihr seid nicht allein, ganz egal was kommt.“ Die Nummer des Sorgentelefons lautet 01 52/ 21 05 44 91. Eine Kontaktaufnahme ist ebenso per E-Mail an IckingHilfe@ gmail.com möglich.

Zimmer mit Frühstück

Noch in den Kinderschuhen steckt das Angebot „Betreuungsbedarf für Senioren“. Die Idee: Das Landhotel Klostermaier bietet Ickingern, die sich daheim nicht alleine versorgen können, ein Zimmer an. Aktuell bestünde dort die Verpflegung aus einem Frühstück aufs Zimmer, „aber wir sind gerade am Überlegen und Organisieren, ob nicht eine Vollpension möglich wäre“, sagt die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Bettina Schauer.

Der Pflegedienst Icking hat sich bereit erklärt, das Projekt – falls nötig – mit einem bis zu 24-Stunden-Dienst zu begleiten. „Das ist eine erste Ankündigung. Jetzt müssen wir sehen, ob es überhaupt Bedarf gibt“, sagt Schauer. Interessierte können sich bei ihr unter der Telefonnummer 01 78/5 38 86 11 melden.

Besorgungen

Auch die Ickinger Initiative zeigt sich engagiert: Sie bietet einen Gratis-Service zur Besorgung von Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Medikamenten an. „Das Angebot richtet sich nicht nur an ältere Mitbürger, sondern auch Kranke, anderweitig Hilfsbedürftige und Mütter, die wegen der Kinder jetzt kaum aus dem Haus kommen“, erklärt Vigdis Nipperdey. Bärbel Müller koordiniert das Projekt. Sie ist unter den Telefonnummern 0 81 78/95 98 902 und 01 77/7 95 58 54 zu erreichen.

SPD-Initiative

Mit der „solidarischen Nachbarschaftshilfe“ hat die Ickinger SPD ebenfalls ein Hilfsangebot ins Leben gerufen. „Bei uns im Ort gibt es zwar schon einiges, doch bisher müssen sich Hilfebedürftige immer von sich aus melden“, sagt Ortsvorsitzende Dr. Beatrice Wagner. Vielen von ihnen fiele es jedoch nicht einfach, auf fremde Menschen zuzugehen.

Wagner appelliert daher an die Ickinger: „Gehen Sie im Geiste Ihre umliegenden fünf Häuser durch. Überlegen Sie: Wohnt dort eine hilfsbedürftige oder alleinlebende Person? Falls ja, rufen Sie einfach mal an.“ Gerade diesen Menschen fehle derzeit oft die Möglichkeit, sich mit jemandem auszutauschen. „Fragen Sie ihren Nachbarn, wie es ihm geht, ob er etwas braucht, ob Sie ihm helfen können.“

Mit ihrer Aktion möchte die SPD den Leuten vermitteln: Es gibt einen Nachbarn, der für mich da ist. Ist ein Kontakt erst einmal geknüpft, sei es wichtig, sich verlässlich und regelmäßig zu melden. Zum gegenseitigen Schutz sollten persönliche Treffen so gut es geht vermieden werden. Wagner ist sich sicher: „Wenn alle mitmachen, gibt es niemanden, der aus dem Hilfsnetz herausfliegt.“

Nachbarschaftshilfe

Ein seit 30 Jahren bewährtes Modell ist die Ickinger Nachbarschaftshilfe. Ob Unterstützung beim Einkaufen, Begleitung beim Spazierengehen oder Fahrten zum Arzt: Fünf Ehrenamtliche unterstützen hilfsbedürftige Mitbürger so gut, es geht – das gilt auch in Zeiten der der Corona-Pandemie. „Bei uns läuft alles normal weiter, nur eben mit gewissen Einschränkungen“, erklärt Ingrid Vogel.

Für gewöhnlich bieten die Helferinnen vor allem Fahrdienste für Menschen an, die nicht mobil sind. „Das fällt jetzt weg, weil die Leute zu Hause bleiben.“ Dafür erledigen die Ickingerinnen jetzt umso mehr Einkäufe. „Dringende Fahrten werden von uns natürlich weiterhin ausgeführt“, betont Vogel. Wer Unterstützung von der Ickinger Nachbarschaftshilfe braucht, kann sich bei Vogel unter der Telefonnummer 0 81 78/57 47 melden.

Doch nicht nur die Ickinger sind fleißig: Das Wolfratshauser Netzwerk „Miteinander – Füreinander“ etwa hilft Menschen, die wegen der Corona-Pandemie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Und eine Gruppe um Ines Lobenstein näht in Heimarbeit fleißig Atemschutzmasken. Gut 200 Stück haben die 16 Frauen bereits angefertigt.

kof