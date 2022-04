„Adrenalin braucht es immer“: Im Gespräch mit Nachwuchs-Musikerin Martha Mitreuter

Von: Volker Camehn

Vier musikalische Talente: (v. li.) Jeremias Pestalozzi (17, Voline), Alina Andersohn (18, Violincello), Laura Primavesi (18, Viola) und Martha Mitreuter (19, Violine) bilden zusammen das Ensemble „Quartessenz“. © privat

Beim Festival Ickinger Frühling treten am Wochenende auch junge einheimische Künstler auf. Wir sprachen mit Martha Mitreuter (19) von „Quartessenz“.

Frau Mitreuter, stört Sie eigentlich das Etikett „Nachwuchsmusiker“?

Martha Mitreuter: Ehrlich gesagt: nein. Wir vier sind ja alle noch sehr jung, zwischen 17 und 19 Jahre. Und selbstverständlich haben wir weniger Erfahrungen und Spielpraxis als Musiker, die schon seit Jahrzehnten im Klassikbetrieb unterwegs sind. Von daher kann ich mit „Nachwuchsmusiker“ ganz gut leben. Und das ist ja auch nie abwertend gemeint.

Der Name „Quartessenz“ ist ein schönes Wortspiel...

Mitreuter: Soll ich Ihnen was sagen? Viele verstehen das überhaupt nicht. Wir haben damals einfach Quintessenz genommen und daraus dann Quartessenz gemacht. Zudem lässt es sich ja auch als musikalische Essenz eines Quartetts deuten. Wie man halt will.

Sie spielen am Sonntag in Icking von Carl Orff den Quartettsatz in h-Moll und das Streichquartett op 44,2 in e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wer trifft in Ihrem Ensemble die Stücke-Auswahl?

Das ist „Quartessenz“ Das Streichquartett „Quartessenz“ gründete sich 2016 in Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“. Alle vier Musiker waren zu diesem Zeitpunkt Mitglieder im Puchheimer Jugendkammerorchester unter der Leitung von Peter Michielsen. Sie gelangten bis zum Bundeswettbewerb in Paderborn und landeten dort auf dem zweiten Platz. 2020 nahm das Ensemble abermals bei „Jugend musiziert“ teil und erreichte beim Regionalwettbewerb die Höchstpunktzahl. 2021 trat „Quartessenz“ unter anderem im Kulturherbst der Stadt Geretsried auf. Im März dieses Jahres wurden die vier Musiker beim Internationalen Streichquartettwettbewerb „Zukunftsklang Award“ in Stuttgart in der Kategorie „Professional“ mit dem Prädikat „Sehr Gut“ ausgezeichnet.

Mitreuter: Das sind alles Gruppenentscheidungen, die von verschiedenen Faktoren bestimmt werden: Was haben wir zuletzt gerne gespielt, was würden wir gerne mal ausprobieren? Und zudem soll es ja nicht nur das übliche Verdächtige aus dem Klassik-Katalog geben, sondern, wie jetzt bei Orff, auch mal etwas experimentierfreudiger sein. Letztlich ist aber wichtig: Welche Stücke machen uns allen Spaß.

„Quartessenz“ spielt auf einem hohen Niveau. Wie lange beziehungsweise wie oft üben Sie am Tag?

Mitreuter: Im Schnitt so vier Stunden, mitunter mehr. Hin und wieder lasse ich es auch mal schleifen. Mit Laura, Alina und Jeremias zusammen spiele ich meist umso häufiger, je näher ein Auftritt rückt. Ansonsten besteht viel Kunst darin, vier Leute mit ihren Terminen unter einen Hut zu bringen.

Wie müssen wir uns die gemeinsamen Proben vorstellen? Gibt es noch jemanden, der sie berät, Fehler hört, Vorschläge macht?

Mitreuter: Wenn wir alleine proben, nehmen wir das oft auf und hören es uns anschließend an. So lassen sich gut Fehler gemeinsam finden. Manchmal sind aber auch Leute dabei, die wir schon länger kennen, etwa Pinchas Adt vom „Goldmund Quartett“ oder unser ehemaliger Lehrer Peter Michielsen, die uns beraten. Diese Außenansicht ist definitiv wertvoll, eine Art Coaching, wenn man so will.

Jenseits der Musik treiben Sie Sport. Unter anderem haben Sie vor ein paar Monaten mit der japanischen Kampfkunst Bujinkan angefangen. Inwiefern hilft eine gute Kondition auch bei der Musik?

Mitreuter: Fitness bedeutet vor allem, dass ich mich beim Spielen gut konzentrieren kann. Wenn ich auf der Bühne bin, bleibe ich völlig fokussiert, dann nehme ich kaum jemanden wahr. Zudem ist Sport auch ein guter Ausgleich zu einer zugegeben wenig gesunden weil unnatürlichen Körperhaltung beim Geigespielen – eine Art physiotherapeutische Prophylaxe. Und klar: Es macht natürlich viel Spaß.

Icking ist für Sie so etwas wie ein Heimspiel. Ist die Anspannung besonders groß, wenn die ganze Familie im Saal sitzt?

Mitreuter: Ein wenig Lampenfieber und Adrenalin braucht es immer. Das hilft, um sich zu konzentrieren. Aber wenn ich anfange zu spielen, ist das vorbei. Dass meine Eltern und Geschwister jetzt zum Konzert kommen, finde ich natürlich sehr schön. Grundsätzlich ist es aber für mich angenehmer, vor einem völlig fremden Publikum zu spielen. Vor Leuten aufzutreten, die einen nur flüchtig kennen, ist für mich am schwierigsten: Da habe ich immer das Gefühl, dass die besonders kritisch sind.

Info

Das Konzert von „Quartessenz“ findet am kommenden Sonntag, 24. April, im Rahmen des 7. Internationalen Streichquartett-Festivals von Klangwelt Klassik in Icking statt. Es beginnt um 14 Uhr im Rainer-Maria Rilke-Gymnasium.

