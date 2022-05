Wechsel im Ickinger Gemeinderat: Josef Mock geht, Laura Pauli kommt

Von: Bettina Sewald

Teilen

In der Gemeinde Icking steht demnächst ein Wechsel im Gemeinderat an. In der UBI-Fraktion, um genau zu sein. © Lippert

In der UBI-Jahresversammlung ist öffentlich geworden, dass Josef Mock die Amtsperiode nicht beendet. Er tritt zurück - zugunsten von Laura Pauli.

Icking – Die größte Überraschung folgte am Ende der UBI-Mitgliederversammlung am Mittwoch. Nach knapp drei Stunden mit Berichten und Neuwahlen der Vorstandschaft sowie wortreichen Verabschiedungen der scheidenden Vorsitzenden lüftete der neue UBI-Vorstand Stefan Schneider das Geheimnis: Josef Mock aus Dorfen, langjähriger Gemeinderat, nimmt seinen Hut. Er habe bei Bürgermeisterin Verena Reithmann bereits sein Rücktrittsgesuch schriftlich eingereicht, so Schneider. Darüber wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 23. Mai abgestimmt.

Josef Mock hört nach 26 Jahren im Gemeinderat auf. © Sewald

Schneider fand herzliche Worte der Wertschätzung für den scheidenden Kommunalpolitiker, der sich als Gründungsmitglied der UBI im Juli 2005 (davor UBL) immerhin 26 Jahre lang in den Dienst der Gemeinde gestellt hatte. „Ich möchte Danke sagen für Deine jahrzehntelange Treue. Du hast Dich immer in das Geschehen im Ort eingebracht. Auch übergeordnet über die Partei hinweg.“

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier

UBI-Chef Schneider betonte, dass der Dorfener Elektroinstallateur schon vor der Wahl im März 2020 gesagt habe, dass er gegebenenfalls nicht bis zum Ende der Wahlperiode im Gremium bleiben wolle. Er hatte sich deshalb ganz bewusst weit hinten auf die Liste zur Kommunalwahl setzen lassen – und wurde durch die Wähler doch wieder in den Rat geholt. Es sei verständlich und okay, wenn er nun entscheide: „Jetzt is’ guad“. Auf Nachfrage sagte der 64-jährige Mock, er habe „das all die Jahre wirklich gerne gemacht, merke aber jetzt, dass es für mich anstrengender geworden ist“. Es sei an der Zeit, den Platz freizugeben.

Laura Paul ist Studentin, Kellnerin und Yoga-Lehrerin. © Sewald

Als Nachfolgerin steht die vielseitig engagierte Laura Pauli bereits in den Startlöchern. Die 25-jährige Master-Studentin (Gesellschaftlicher Wandel) studierte zuvor Soziologie und Kommunikationswissenschaft, lebt in Walchstadt und arbeitet in ihrer knappen Freizeit als Kellnerin und Yoga-Lehrerin. Mit ihr erreicht die UBI tatsächlich die angekündigte Verjüngung der Gruppierung, die mit dem neuen Vorstand nur marginal erfolgt ist.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.