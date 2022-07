Bekommt der Ortsteil Dorfen einen Handwerkerhof?

Der Gaißacher Handwerkerhof hat den Vorteil, dass er wenig Fläche verbraucht. Das wäre für Icking ein denkbares Modell. © Bannier

Icking will sich sein Erscheinungsbild nicht durch ein Gewerbegebiet beeinträchtigen lassen. Als Lösung bietet sich ein Handwerkerhof nach Gaißacher Vorbild an.

Icking – Wie überall legen auch die Bürger in Icking Wert auf eine gute Infrastruktur und attraktive kommunale Angebote. Aber all das muss finanziert werden. Deshalb denkt die Gemeinde darüber nach, wie mehr Gewerbesteuer in die Kassen fließen könnte. In der jüngsten Ratssitzung präsentierten Andreas Roß, Leiter der Wirtschaftsförderung im Landratsamt, und Annette Hilpert vom Referat Regionalentwicklung bei der IHK ein paar Ideen, wie Gewerbe und ländliche Idylle unter einen Hut zu bringen sind. Denn keine Gemeinde, auch Icking nicht, hat Lust, sich das Ortsbild durch ein Gewerbegebiet verschandeln zu lassen.

Mix aus Büros und Werkstätten

Am meisten fühlten sich die Gemeinderäte angesprochen von der Idee eines Handwerkerhofs, wie er unlängst in Gaißach errichtet worden ist. Wie nahezu alle beim anschließenden Meinungsaustausch bekräftigten, hat ein solcher Handwerkerhof den Vorteil, dass relativ wenig Fläche verbraucht wird – und freie Flächen sind auch in Icking Mangelware. Von der Erschließung eines Gebäudes würden bei dem Modell mehrere Firmen profitieren. Einen Standort für einen derartigen Mix aus Büros und Werkstätten hat man auch schon im Auge: das Maisfeld in Dorfen.

„Auf der Bürgerversammlung, die im Herbst in Dorfen stattfindet, könnten wir das Projekt einmal vorstellen“, schlug Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) vor. „Die Gaißacher Lösung gefällt mir gut“, stimmte Matthias Ertl (PWG) zu. Auch Stefan Schneider (UBI) meinte: „Wir haben keine nennenswerten Flächen“, also sei es gut, so viele Gewerbetreibende wie möglich an einer Stelle unterzubringen. Man könnte den Bedarf an Gewerbeflächen schon im Vorfeld der Versammlung erheben, regte Philipp Geiger (Grüne) an.

Die Gemeinde hat viele Ideen für Dorfen

Nur Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative) mochte sich mit der Vorstellung eines Handwerkerhofes auf dem Maisfeld nicht recht anfreunden: „Wir haben große Ideen für Dorfen, die würde ich mir ungern verbauen.“ Man wisse schließlich noch nicht einmal, wohin mit der Feuerwehr, die dringend einen Neubau braucht.

Ansonsten fanden Roß und Hilpert, dass die Gemeinde durchaus noch Gewerbeflächen ausweisen könnte – bislang sind nur 0,4 Prozent der Gesamtgemeinde gewerblich verbaut, im Landkreis beträgt der Anteil 0,6 Prozent. Die beiden Fachleute regten an, mit Landwirten zu sprechen, die unter Umständen eine leer stehende Scheune besitzen – auch da könnte Gewerbe Platz finden.

„Sie könnten sich auch mit einer Nachbargemeinde zusammentun und ein kleines Gewerbegebiet an der Gemeindegrenze gemeinsam entwickeln“, schlug Hilpert vor. Die meisten Flächen in der Gemeinde sind dafür allerdings tabu, weil sie als reines Wohngebiet festgeschrieben wurden. Möglicherweise werden die Ickinger demnächst eine Exkursion nach Gaißach machen, um sich den Handwerkerhof anzuschauen.

