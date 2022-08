Neustart in Dorfen: Kartenvorverkauf für „Brotzeit & Spiele“ hat begonnen

Von: Susanne Weiß

Gute Unterhaltung in Dorfen: Die „Diatoniks“ mit Otto Göttler, Landy Landinger und Alfons Hefter gastieren am 12. November im Vereineheim „Beim Schlicke“. © Veranstalter

Erleichterung bei Impresario Wolfgang Ramadan: Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause kann er zwischen 23. September und 3. Dezember wieder sein Kulturabo anbieten.

Icking – Mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern wartet das Herbstprogramm „BrotZeit&Spiele“ von Impresario Wolfgang Ramadan im Vereineheim „Beim Schlicke“ in Dorfen auf. Der Vorverkauf hat am Montag, 22. August, begonnen. Der Ickinger verspricht „Kabarett vom Allerfeinsten“ namhafter und preisgekrönter Frauen und Männern, deren Vorstellungen in München und andernorts stets ausgebucht seien. „Nach mehr als zweieinhalb Jahren des Ausnahmezustands können wir unserem Publikum endlich wieder das beliebte ,BrotZeit&Spiele-Abo‘ präsentieren“, freut sich Ramadan.

Zum Auftakt steht am Freitag, 23. September, Christine Eixenberger mit „Einbildungsfreiheit“ auf der Bühne. „Die Vollblut-Entertainerin, die 2019 mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, trägt das Herz auf der Zunge, den Rotstift in der Hand und den Pausengong im Ohr“, heißt es in der Einladung. In „Einbildungsfreiheit“ erzählt Eixenberger von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach dem einen „Dahoam“.

„Für mich solls rote Rosen hageln“: Franziska Wanninger ist am 1. Oktober in Dorfen zu Gast. © Veranstalter

Franziska Wanninger tritt am Samstag, 1. Oktober, im Dorfener Vereineheim auf. In ihrem aktuellen Programm „Für mich soll´s rote Rosen hageln“ staunt die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin und Autorin darüber, was das Leben so alles für sie bereithält. Ramadans Team beschreibt ihr Soloprogramm als eine „launige Hommage an die Leichtigkeit. Dabei zeigt sie humorvoll, dass das Glück nicht mit einem Rasenroboter beginnt, sehr wohl aber mit Dinkelkräckern aufhört.“

Volksmusik und Polka, Blues, Reggae und Walz sind am Samstag, 12. November, geboten. „Haltung zeigen“ heißt das Programm von den Diatoniks mit Otto Göttler, Landy Landinger und Alfons Hefter. In ihrer fetzigen Musik geht es um den Traum von Fairness, Mitgefühl und humorvollem Miteinander gegen die Verzweiflung, die Illusion und den Selbstbetrug.

Grenzgänger zwischen Musik und Kabarett: Liedermacher Mathias Kellner zeigt seine Kunst am 3. Dezember. © Veranstalter

Zum Abschluss steht am Samstag, 3. Dezember, der Liedermacher Mathias Kellner mit „Ernsthaft?!“ auf der Bühne. „Mit rau-sanfter Stimme gesungene Lieder über Gott und die Welt sowie kurios-lustige Geschichten über die bayerische Provinz zieht der niederbayerische Oberpfälzer durchs Land“, so die Pressemitteilung. Mit seinen hemdsärmeligen G’schichten lasse Kellner regelmäßig die Grenzen zwischen Musik und Kabarett verschwimmen.

Die vergangenen zwei Jahre, in denen coronabedingt viele Auftritte abgesagt werden mussten, habe man genutzt, um das Abo-Angebot „den vielen Anregungen und Wünschen unserer Fans anzupassen“, berichtet Ramadan. Einzelkarten sind unter www.kartenengl.de im Internet zu bekommen. Ein Abo bietet den Vorteil, dass es eine feste Platzreservierung gibt, kein Anstehen an der Kasse, keine ausverkauften Vorstellungen und dafür ein besserer Preis. Die Karten sind frei übertragbar. Die im Abo enthaltenen sechs Einzelkarten können jederzeit an Freunde, Kollegen, Verwandte und Bekannte weitergeben.

