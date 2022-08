Kulturreihe droht das Aus - bei Konzertabend wird Veranstalterin wehmütig

Von: Andrea Weber

Ungewöhnlich und mutig: Das Jugendorchester „Bluestrings“ aus Fürstenfeldbruck. © ;: hl

Die „Gesellschaft unterm Apfelbaum“ in Icking ist eine Institution. Die Gastgeberin Barbara Reimold sorgt sich um den Fortbestand: Es fehlt Geld.

Icking – Der Theatersommer im Isartal ist in mehr als 15 Jahren zu einer beispiellosen Kulturinstitution in der Region geworden – für die treuen Fans ein Must-have im Juli. Das könnte sich ändern, denn Gastgeberin Barbara Reimold begrüßte am Samstagabend die Gäste des Konzerts der „Bluestrings“ mit deutlicher Wehmut in der Stimme: „Wir sind mit unseren Kräften am Ende.“ Sie bedankte sich beim treuen Publikum und bei den ehrenamtlichen Helfern: „Wir brauchen dringend Schirmherren oder finanzielle Förderer.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung unterm Dach des heuer neu aufgestellten Catering-Zelts klagte Barbara Reimold, obwohl sie das ungern tut: „Es ist ein immenser Kraftakt und eine finanzielle Herausforderung.“ In dem weitläufigen Garten an der Pfaffenleite müssten Kabel verlegt, Zelte, Bühne, Technik und Bestuhlung auf und abgebaut werden. „Und kommt ein Sturm, beginnt alles von Neuem“. Weniger Veranstaltungen, das sei keine Lösung, sagt sie. „Dann tragen sich die Kosten nicht.“ Reimold und ihr Team suchen nach Lösungen. Es wäre wohl jammerschade und ein großer Verlust für die Region, wenn es die „Gesellschaft unterm Apfelbaum“ nicht mehr geben würde – diese unvergleichlichen Sommerabende im Garten von Barbara Reimold an der Pfaffenleite, wo die Grillen zirpen, die schwarze Katze umherschleicht und die Enten im Gras nach Schnecken picken, während das Publikum Kultur genießt. Jährlich im Juli gibt es ein erlesenes Programm mit Kabarett, Theater, Lesungen und Konzerten.

Am Samstagabend präsentierten elf junge Musikerinnen und Musiker des Streichorchesters „Bluestrings“ aus Fürstenfeldbruck Bigband-Sound auf Saiteninstrumenten. „Was wir spielen, ist einzigartig“, sagte Orchesterleiter und Jazzgeiger Frank Wunderer. „Another Story“ heißt das aktuelle Programm mit Swing und Jazz auf Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass – ungewöhnlich und mutig von den jungen Leuten eigens komponiert oder neu arrangiert.

Bluestrings spielen bei „Gesellschaft unterm Apfelbaum“

2004 hatte der Musiklehrer und studierte Jazzgeiger Frank Wunderer die „Bluestrings“ gegründet, quasi eine Art „Saiten-Bigband“, mit der Idee, über den Jazz seinen Schülern das Improvisieren und das alleine vor Publikum im Solo spielen näher zu bringen. „Meine Herzensangelegenheit ist, dass die jungen Musiker lernen, sich selbst auszudrücken“, sagt er, Was dann entsteht, erlebten die Gäste: Ein virtuoses Spiel mit lebhaften Klangwechseln, mit Rhythmik auf den hölzernen Instrumentenkörpern und einem frechen Stilmix. Jazzstandards wie „Spain“ von Chick Corea oder „The Flight of the Foo Birds“ von Count Basie mal ganz anders, ohne Blech und Bläser.

