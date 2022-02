Nach drastischer Erhöhung des Wasserpreises: Landwirte sind sauer auf die Gemeinde

Von: Andrea Kästle

Nicht gut auf die Gemeinde zu sprechen ist Landwirtin Ruth-Maria Frech aus Irschenhausen. Sie sagt: „Hätte ich 500 Meter weiter im Norden meinen Hof, also schon in der Gemeinde Schäftlarn, dann hätte ich die Probleme jetzt nicht.“ © Andrea Kästle

Landwirte verbrauchen sehr viel Wasser, daher ist die Erhöhung des Wasserpreises für sie ein echter Schlag. Teile des Gemeinderats wollen neu verhandeln.

Icking – Die Gemeinde Icking hat ein Riesenproblem mit ihren Wasserleitungen. Diese sind zum Teil undicht und müssen dringend saniert werden. Im Dezember hat sich der Gemeinderat zu helfen versucht, indem er den Wasserpreis drastisch erhöht hat – und bei dieser Gelegenheit auch die Preise für Icking und Dorfen, die aus unterschiedlichen Quellen ihr Wasser beziehen und bislang unterschiedlich zahlten, angeglichen hat.

Gemeinderäte wollen Beschluss rückgängig machen

Nun hat sich gezeigt, dass dies offenbar keine gute Idee war. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend kam das Thema erneut auf. Acht Gemeinderäte quer durch fast alle Fraktionen hatten den Antrag gestellt, den Beschluss vom Dezember rückgängig zu machen, weil das, was beschlossen worden ist, einfach zu ungerecht sei. Stattdessen sollten neue Lösungen entwickelt werden.

Hinten im Zuschauerraum saßen einige von denen, die von der Wasserpreiserhöhung besonders betroffen sind – nämlich Landwirte. Einer von ihnen ist Josef Kierein aus Dorfen, Bauer mit 50 Kühen und Nachzucht im Stall. Erst dieser Tage war ihm die aktuelle Wasserrechnung auf den Hof geflattert. Auf Grundlage der neuen Gebühren muss er jetzt 10 000 Euro bezahlen für ein Jahr – 5000 Euro für die zweite Hälfte 2021 und 5000 für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres.

Die Gemeinde muss sich was anderes überlegen.

Das sei das Doppelte von dem, was bisher angefallen sei – und das in einer Zeit, in der er sich noch nicht erholt habe von den 22.000 Euro, die das Hagelwetter vergangenen Sommer an Schaden verursacht habe, klagte Kierein. Nach der Sitzung stand er vor dem Rathaus mit anderen Zuhörern zusammen. „Wir Dorfener haben ohnehin seit Jahren mehr fürs Wasser bezahlt, und jetzt kriegen wir die Strafe drauf“, sagte der Landwirt. Dann wandte er sich zum Gehen: „Die Gemeinde muss sich was anderes überlegen.“

Gemeinderäte hatten „den Tunnelblick“

Genau das hatten die acht Gemeinderäte mit ihrem Antrag im Sinn, der letztlich auch angenommen wurde. Ausgegangen war die Initiative von Georg Linsinger (UBI). Seine Idee ist, das Geld, das die Gemeinde in die Sanierung der Leitungen stecken muss, nicht als Unterhalts-, sondern als Investitionskosten zu verbuchen.

Letztere könnten über einen längeren Zeitraum hinweg, nämlich über 50 Jahre, abgeschrieben werden, während Kosten für den Unterhalt der vorhandenen Infrastruktur schon in vier Jahren wieder hereingeholt sein müssen. Außerdem, das kam in der Sitzung auf, könne man auch die Grundgebühr fürs Wasser erhöhen, dann müsse man den Verbrauch nicht so hoch veranschlagen.

Bürgermeisterin plädiert für Nothilfe-Fonds

Über solche Details wurde an dem Abend noch nicht gesprochen, zunächst ging es darum, ob man das Ganze überhaupt noch einmal aufrollen solle. Gemeinderäte, die den Antrag unterstützten, meinten, sie seien bei der Entscheidung überfordert gewesen. Ursula Loth (PWG) sagte: „Mit Tunnelblick haben wir der Gebühr zugestimmt.“ Vigdis Nipperdey von der Ickinger Initiative meinte, sie hätte mehr Zeit gebraucht, um gut abwägen zu können. Linsinger selbst sagte: „Da ist noch Optimierungsbedarf.“

Wenig erfreut reagierte darauf die Gemeindeverwaltung. Kämmerer Stefan Fischer fühlte sich zu Unrecht kritisiert: „Das find’ ich echt Wahnsinn.“ Claudia Roederstein (UBI) hatte noch zu vermitteln versucht. Sie sagte, der Antrag sei „kein guter Stil“. Ähnlich äußerte sich Bürgermeisterin Verena Reihmann (UBI): „Das Vorgehen ist kein guter Ausweis für die Arbeit des Rates.“ Am Tag nach der Sitzung fügte sie an: Man sei im Dezember, wirklich jede Zahl einzeln durchgegangen. „Müssen wir wirklich das ganze Paket nochmals aufknüpfen, um eine Lösung zu finden?“

Denkbar sei auch die Einrichtung einer Art Nothilfefonds für die betroffenen Bauern. Die Grundgebühr zu erhöhen, bringe derweil nicht viel. Sollte man sie verdoppeln, würde die Verbrauchsgebühr trotzdem bei 3,69 Euro pro Kubikmeter liegen. Vor der Erhöhung hatte diese in Dorfen 1,89 und in Icking 1,43 Euro betragen – und wurde dann eben um 170 Prozent auf 3,88 Euro für beide Gemeindeteile erhöht.

Ruth-Maria Frech findet deutliche Worte Landwirtschaftlich geprägt ist die Gemeinde Icking schon lange nicht mehr. Auf den großen Grundstücken zwischen Attenhausen und Irschenhausen stehen meist Villen und in den seltensten Fällen Bauernhäuser. Zwölf Landwirte gibt es noch in der Gemeinde am linken Isarhochufer, sieben von ihnen sind Milchbauern. Die beiden größten sind Josef Kierein in Dorfen und Ruth-Maria Frech, die ihren Hof mit ebenfalls 50 Kühen samt Nachzucht unterhalb vom Rittergütl betreibt. Auch sie besuchte die Sitzung diese Woche. Sie sagt, der neue Wasserpreis würde für sie Mehrkosten in Höhe von 7000 Euro im Jahr bedeuten. 70 bis 150 Liter Wasser trinke eine Kuh am Tag. „75 Prozent des Wassers, das wir hier brauchen, geht an die Tiere.“ Einsparpotenzial sei kaum vorhanden. Den Obst- und Gemüsegarten gieße sie mit Regenwasser. Die Wasserpreiserhöhung komme zu einem denkbar ungünstigen Moment. Strom sei teurer geworden, Diesel und Futter. Ein Trost sei immerhin der relativ gute Milchpreis, der gerade bei 43 Cent pro Liter liegt. Ruth-Maria Frech, zugleich Ortsvorsitzende des Bauernverbands, sagt: „Ich bin’s gewohnt, dass Gesetze daherkommen, die uns Mehrkosten aufbürden, aber dass jetzt auch noch die Gemeinde hinlangt, hat mich getroffen.“

Rund 40 Kilometer Wasserleitung hat die Gemeinde, etwa 500 Meter davon werden heuer saniert. Der Vorschlag, die Rechnungen, die die Gemeinde aufgrund des neuen Wasserpreises bereits verschickt hat, für ungültig zu erklären, fand im Gremium erst einmal keine Mehrheit.

