Maserati-Fahrer drängelt auf der A95: Polizei sucht Zeugen

Von: Sabine Schörner

Eine brenzlige Situation soll ein Autofahrer auf der A95 verursacht haben , indem er drängelte

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim fahndet nach dem Fahrer eines weißen Maserati. Er soll mehrere Verkehrsteilnehmer bedrängt und genötigt haben.

Icking – Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim fahndet nach dem Fahrer eines weißen Maserati (Typ M156). Er soll auf der Garmischer Autobahn bei Icking mehrere Verkehrsteilnehmer bedrängt und genötigt haben.

Icking: Polizei fahndet nach Maserati-Fahrer - er soll gedrängelt haben

Der Unbekannte war mit seinem Sportwagen am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der A95 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Schäftlarn soll er nach Zeugenaussagen andere genötigt haben, indem er drängelte, dicht auffuhr und rechts überholte. In einem konkreten Fall drängelte sich der Maserati-Fahrer so eng zwischen zwei Fahrzeuge, die auf der linken Spur fuhren, das eine Fahrerin gezwungen war, nach rechts auf den Seitenstreifen auszuweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Es ist nicht auszuschließen, dass noch andere Verkehrsteilnehmer genötigt wurden. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der VPI unter Telefon 0881/64 03 02 zu melden. sas

