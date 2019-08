Am Freitagabend überfällt ein bewaffneter und maskierter Mann die Tankstelle in Icking. Ein Großaufgebot der Polizei fahndet nach dem Verdächtigen. Ein Satz des Täters bleibt hängen.

Icking – Gegen 21.30 Uhr betrat ein bewaffneter Mann die Tankstelle an der Münchner Straße. „Er bedrohte meine Kollegin mit einer Waffe und forderte sie auf, ihm das Bargeld auszuhändigen“, erzählt eine Mitarbeiterin der Avia-Station.

Die Angestellte händigte ihm das Geld aus. „Kurz vor der Türe drehte er sich noch einmal um und sagte, dass es ihm leidtäte.“ Dann flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Die Mitarbeiterin sperrte die Türe ab und informierte telefonisch umgehend ihren Vorgesetzten und alarmierte die Polizei.

„Wir leiteten umgehend eine Großfahndung mit Streifen umliegender Dienststellen sowie aus dem Polizeipräsidium München ein“, berichtet Polizei-Pressesprecherin Carolin Hohensinn. Die Leitung hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. „Die ganze Straße war voll mit Polizei, überall auf den Zufahrtsstraßen wurde kontrolliert“, beschreibt ein 35-Jähriger, der gerade zu dieser Zeit in dieser Gegend beruflich unterwegs war, das nächtliche Bild.

Icking: Maskierter überfällt bewaffnet Tankstelle - beim Gehen sagt er einen Satz, der hängen bleibt

Das bestätigt auch ein Anwohner. „Sogar mit Hunden waren sie da. Das Ganze muss so bis ein Uhr gedauert haben.“ Doch die Aktion war erfolgreich: „Im Rahmen der Ermittlungen durch die Polizei Wolfratshausen und des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim ergab sich schnell ein erster Tatverdacht,“ so die Pressesprecherin weiter, „der sich schließlich auch erhärtete.“

Tankstellen-Raub in Icking: Kripo Weilheim hat Verdächtigen im Visier

Im Visier stand ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft München II noch in derselben Nacht eine Wohnungsdurchsuchung des Mannes an, der Verdächtige wurde in den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte des SEK vorläufig festgenommen.

Nun wird geprüft, ob der 35-Jährige im Laufe des Tages dem Richter vorgeführt wird, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Mittlerweile geht der Betrieb an der Tankstelle weiter wie bisher, nichts erinnert mehr an die dramatischen Vorkommnisse der vergangenen Nacht. „Und ich bin nur heilfroh, dass meiner Kollegin zumindest körperlich nichts passiert ist“, zeigt sich die Mitarbeiterin der Avia-Niederlassung erleichtert.

