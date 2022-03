Am Sportplatz funkt’s: WSVI-Mitglieder mehrheitlich für Mobilfunk-Standort

Von: Andrea Kästle

Umstritten, aber wohl durch: der Standort des geplanten Mobilfunkmasten am WSVI-Sportplatz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die WSVI-Mitglieder haben mehrheitlich für den geplanten Mobilfunkmasten am Sportplatz gestimmt. Die SPD hatte auf eine andere Entscheidung gehofft.

Icking – Auch wenn die SPD weiterhin dagegen ist: Die Gemeinde wird Vodafone wohl anbieten, einen Mobilfunkmast am Sportplatz errichten zu können. Der WSVI, über dessen Gelände, das der Verein in Erbpacht von der Gemeinde übernommen hatte, die Baustelle erschlossen würde, hat dem Ganzen jedenfalls zugestimmt.

Die WSVI-Mitglieder hatten in einem aufwendigen Verfahren schriftlich abgestimmt, dafür musste sogar die Satzung des Vereins geändert werden. „Wir wollten formal keine Fehler machen“, meinte dieser Tage Thomas Scheifl, Vorsitzender der über 900 Sportsfreunde in der Gemeinde. Genau 204 haben sich letztlich an der Befragung beteiligt, davon waren 143 für das Vorhaben. 61 waren dagegen. Scheifl: „eine klare Angelegenheit.“

Icking: Mehrheit der WSVI-Mitglieder für geplanten Mobilfunkmasten

Damit geht ein langes Tauziehen um diesen Mast zu Ende. Nirgendwo wird so erbittert über den Mobilfunk gestritten wie in der Isartalgemeinde, die die bestehenden Antennen an der B11, die auch in Wohnbebauung hinein strahlen, gern entfernt sähe. Dafür muss man den Betreibern Alternativen anbieten – und eine dieser Alternativen soll der Funkturm am Sportplatz sein. Weitere Masten, darum wird Icking nicht herumkommen, dürften folgen.

Vergeblich hatten die Sozialdemokraten im Gemeinderat versucht, den mittlerweile auf 40 Meter Höhe projektierten Turm 50 Meter weit nach hinten zu verschieben, dorthin, wo der Wald beginnt. Dort würde man ihn nicht so gut sehen, argumentierte Gemeinderat Julian Chucholowski im Gremium, das Ortsbild würde weniger leiden. Genehmigungsfähig sei dieser Standort an der schwieriger zu bebauenden Hangkante ebenso gut. Genau dort sei der Mast ja schon genehmigt gewesen. Vodafone habe dann aber gemerkt, dass der Bau am Waldrand teurer kommen dürfte und den Gemeinderat „gedrängt“, nochmals umzudenken – „unter dem Vorwand, dass dieser bereits genehmigte Standort technisch nicht möglich sei“, so Chucholowski.

Offenbar keine größere Diskussion im WSVI über Ickinger Reizthema

Im Gemeinderat fand er damit keine Mehrheit. Und auch der WSVI, dessen Mitglieder im Laufe des Februar abstimmten, wollte sich von ihm nicht überzeugen lassen. Der SPD-Mann, der selbst mal Zweiter Vorsitzender des Sportvereins war, hatte vor dem Ablauf der Abstimmungsfrist an die Mitglieder geschrieben: „Wenn Ihnen das Ortsbild, die Sportanlage und der WSVI am Herzen liegen, stimmen Sie mit Nein.“ Es würden ohnehin, führte er aus, noch weitere Anlagen in Icking gebaut: „Die Telekom hat bekundet, dass ein Mast nordwestlich des Schulzentrums essenziell wichtiger sei.“ Und 1000 Meter südwestlich vom Sportplatz zwischen Spatzenloh und Schlederloh soll offenbar, wieder von der Telekom, ein weiterer Mast errichtet werden.

Derweil dürfte die Rathausführung erleichtert sein. Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) hatte immer befürchtet, dass Vodafone den Verhandlungstisch verlässt, wenn die Gemeinde sich zu sehr ziert – und die Kommune mit kleineren Masten unter zehn Metern Höhe, für die es keine Genehmigung braucht, bestückt. Zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein (UBI), hatte genau das als „Worst-Case-Szenario“ bezeichnet. Dann hätte die Gemeinde unter Umständen „höhere Strahlenwerte“ in Kauf nehmen müssen.

Im WSVI hat das Ickinger Reizthema offenbar keine größeren Diskussionen ausgelöst. Gerade weil der Funkturm so hoch werden soll, befürchteten die Mitglieder keine Strahlenbelastung, meint Scheifl. Eher „das Optische“ gefalle den Beteiligten nicht so gut. Aber es sei eben auch herausgekommen, dass an der Hangkante, wenn dort gebaut worden wäre, zwei Reihen Bäume hätten gefällt werden müssen. Zudem sei der künftige Mast weder von der Terrasse der Tennisspieler noch vom Balkon des Vereinsheims zu sehen.

Und die SPD? Bedauert die Entscheidung sehr. Ortsvorsitzende Beatrice Wagner meinte am Dienstag: „Unsere liebevoll gestaltete Sportanlage wird durch dieses Monstrum von einem Funkturm verschandelt. Das finde ich unendlich schade. Und: Wie hoch die Strahlenbelastung wird, muss sich erst zeigen.“

