Tankstellen-Raub in Icking: Kripo zeigt Fotos und Videos

Vor drei Monaten hat ein maskierter Mann die Avia-Tankstelle in Icking überfallen. Jetzt veröffentlicht die Kripo Fotos und Videos.

Icking – Fast drei Monate nach dem Raubüberfall auf die Avia-Tankstelle in Icking hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun Fotos und Videos auf seiner Webseite veröffentlicht. Sie zeigen den maskierten Täter, der mit Bargeld entkommen ist.

Der Mann hatte wie berichtet am 2. August um 21.31 Uhr die Tankstelle an der Münchner Straße betreten und von der Angestellten die Bareinnahmen gefordert. Noch in derselben Nacht war ein Verdächtiger festgenommen worden. Aber dieser hatte ein Alibi und kam frei.

Mit Hilfe der Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras der Tankstelle konnten die Ermittler rekonstruieren, dass der Täter nach dem Überfall zu Fuß zu einem 100 bis 200 Meter entfernten Fluchtfahrzeug lief, das an der Straße auf Höhe einer Kfz-Werkstatt geparkt war. „Mit dem Pkw, vermutlich ein Mercedes-Benz, flüchtete er dann auf der B11 in Richtung Baierbrunn/Schäftlarn“, teilt die Kripo mit.

Der gesuchte Mann ist schlank und 1,65 bis 1,75 Meter groß. Er sprach hochdeutsch ohne bayerischen oder ausländischen Akzent. Bekleidet war der Täter mit einer Jacke der Marke „Jack & Jones“, hellgrauen Jeans, einer Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern sowie weiß-graue Sneakers und schwarze Handschuhe der Marke Nike. Außerdem führte er einen schwarzen Nylon-Rucksack mit der Aufschrift „Polo“ mit sich. Bewaffnet war der Mann mit einer schwarzen Pistole (kein Revolver). Als Tatfahrzeug nutzte er eine Mercedes-Benz-Limousine, Typ C oder E-Klasse, Baujahr 2004 bis 2009.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kripo unter Telefon 08 81/64 00.

nej

Lesen Sie auch: Vermisster Mann wird wohlbehalten am Ickinger Wehr gefunden