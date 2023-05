Icking: Petition für PV-Anlage an B11 – Initiator sieht historische Parallelen

Von: Jannis Gogolin

Begrenzt von S-Bahn-Gleisen und der Bundesstraße 11: Auf dieser Fläche zwischen Icking und Ebenhausen war eine PV-Freiflächenanlage geplant. In der Bürgerschaft regte sich jedoch Widerstand. © Hans Lippert

Ein Ickinger startet Online-Petition für PV-Anlage an der B11 und will damit das Meinungsbild ergänzen. 40 Stimmen fehlen noch bis zum Quorum.

Icking – Icking will energieautark werden. Eine Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage plante die Gemeinde im Norden an der B11 zwischen Icking und Ebenhausen. Wie unkompliziert die drei Eigner des Areals ihre Zustimmung gaben, so schnell regten sich Gegenstimmen. Der Gemeinderat knickte ein und sucht seither eine Alternative. Nun will der Ickinger Rechtsanwalt Sebastian Bergau mit einer Online-Petition beweisen, dass das Projekt mindestens ebenso viele, wenn auch leisere Unterstützer besitzt.

Icking: Petition für PV-Anlage an B11 – Initiator sieht historische Parallelen

„Ich will dem Gemeinderat einfach aufzeigen, dass viele Leute den Standort befürworten“, sagt der Jurist auf Anfrage unserer Zeitung. Deshalb startete er auf der Internetplattform „openPetition“ eine Stimmensammlung mit dem Titel „Ja zur Freiflächenphotovoltaikanlage an der B11 in Icking“.

Die Opposition im Rat sei laut gewesen, habe den Eindruck erweckt, dass die Mehrheit dagegen ist. Das wurde ihm zumindest zugetragen. Er selbst habe wenig Zeit in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats verbracht, gesteht Bergau. Die Aktionen der Standortgegner bekam er trotzdem mit. Bei einer Ortsbegehung veranschaulichten die Kritiker den Flächenverbrauch mit Luftballons, nannten das Projekt an der B11 gar eine „Todsünde“. Bergau: „Ich will zeigen, dass das Meinungsbild so nicht stimmt.“

Der Ickinger Rechtsanwalt und Initiator der Petition Sebastian Bergau © Archiv

Seither sind knapp 40 Tage vergangen, fast 160 Personen haben ihre digitale Stimme für Bergaus Sache abgegeben – teils mit Klarnamen. Unter ihnen befinden sich mehrere Gemeinderäte – auch Laura von Beckerath-Leismüller, Dritte Bürgermeisterin von den Ickinger Grünen, hat unterschrieben. Bergau ist dort ebenfalls Mitglied, wenn auch nach eigenen Angaben kein besonders aktives. Auch in den Reihen der Ickinger CSU und der Unabhängigen Bürgerliste Icking gibt es Unterstützer. Aus letzterer stammt die Adressatin der Online-Petition, Rathauschefin Verena Reithmann.

Fast drei Viertel der Unterschriften kommen aus der Gemeinde. Noch 40 Ickinger müssen unterschreiben, um das Plattform-eigene Quorum zu erfüllen. Das Anliegen wird bei Erfolg automatisch an die Bürgermeisterin weitergeleitet. Unabhängig von den Erfolgsaussichten zeigt sich Bergau zufrieden. „Egal wie es ausgeht, es ist jetzt schon ein Erfolg“, meint der Initiator. Und bisher habe er kaum Werbung für die Petition gemacht. Nur ein Aushang, ein paar Facebook-Posts und Mundpropaganda wiesen bisher auf seine Aktion hin. „Es hat sich verselbstständigt“, meint der Initiator.

Wie bei Mobilfunkmasten: Ickinger Petitions-Initiator sieht in Widerstand historische Parallelen

Die Gegner der geplanten Anlage an der B11 kann er zwar verstehen. „Photovoltaik ist keine Zierde für die Landschaft“, gesteht er ein. „Aber es ist ein Irrglaube, anzunehmen, dass die Energiewende funktioniert, ohne etwas davon zu Gesicht zu bekommen.“ Die Anlage wäre „so gut wie unsichtbar“, so eins seiner Argumente, die in der Petition zu lesen sind. Im Widerstand gegen PV-Freiflächenanlagen sehe er historische Parallelen. „Das gab’s schon bei der Elektrifizierung Ende des 19. Jahrhunderts und noch heute beim Thema Mobilfunkmasten.“

In den kommenden Tagen will er die Gemeinde offiziell auf die Petition aufmerksam machen. „Aber ich denke, sie wissen schon davon“, so Bergau. Zudem habe er vor, in naher Zukunft mit ausgedruckten Unterschriftenlisten auf Stimmfang zu gehen.

Sein Einsatz erklärt sich auch beim Lesen der Petitionsbeschreibung. „Würde jede Gemeinde in Bayern vergleichbar gut geeignete und verträgliche Vorhaben auf ihren Flächen vereiteln, würde die Energiewende hierzulande weiterhin blockiert.“ Deswegen fordert Bergau: „Gehen wir mit gutem Beispiel voran!“

