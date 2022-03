Icking: Rilke-Gymnasium erhält Auszeichnung für Rundfunkbeiträge

Von: Volker Ufertinger

Der Schulleiter des Rilke-Gymnasiums Stefan Nirschl freut sich über den Erfolg, den das P-Seminar mit seinen Radiobeiträgen hatte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vier Rundfunkbeiträge über Highlights entlang der Via Claudia im Allgäu hat das Rilke-Gymnasium produziert. Dafür gibt‘s nun eine Auszeichnung.

Icking – Eigentlich wollte das P-Seminar des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking in Kooperation mit der Bergsteigerredaktion des Bayerischen Rundfunks auf der Via Claudia die Alpen überqueren. In Verbindung von Sport, Journalismus und römischer Geschichte sollten im Sommer 2021 Radiobeiträge unter dem Titel „Auf den Spuren der Römer“ entstehen. Die Via Claudia Augusta ist eine der wichtigsten Römerstraßen, sie verbindet Norditalien mit Bayern – eine uralte Kulturachse.

Mit BR vier Beiträge produziert

Die Pandemie machte auch bei diesem Projekt einen Strich durch die Rechnung. Davon ließ sich jedoch niemand entmutigen. Stattdessen produzierten die Schüler zusammen mit Oberstudienrätin Gabriele Schneider nach einigem Recherchieren und Umplanen gemeinsam mit dem BR vier Sendebeiträge über sportliche und historische Highlights entlang der Via Claudia im Allgäu, die im August 2021 im Rucksackradio des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt wurden.

Für diese Radiobeiträge und besonders für das Durchhaltevermögen, das die Schüler trotz widriger Umstände über eineinhalb Jahre hinweg bewiesen haben, wurde das Seminar nun unter die drei besten P-Seminare im Bezirk Oberbayern West gewählt. „Wir freuen uns sehr darüber und drücken die Daumen für die Entscheidung auf Landesebene“, erklärt Schulleiter Stefan Nirschl in einer Pressemitteilung.

Online-Ehrung durch Staatsminister Piazolo

Aus den insgesamt 24 Vorrundensiegern der verschiedenen Bezirke werden die vier besten P-Seminare auf Landesebene ermittelt. Diese vier Teams werden am 18. März im Beisein von Staatsminister Dr. Michael Piazolo online mit dem P-Seminar-Preis 2020/22 geehrt. Der P-Seminar-Preis wird jährlich gemeinsam vom Bayerischen Kultusministerium und den drei Kooperationspartnern, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und der Eberhard-von-Kuenheim-Stiftung (BMW) ausgeschrieben.

Die Sendungen kann man hören unter www.br.de/berge/rucksackradio.

