Icking: Rilke-Gymnasium veranstaltet autofreie Woche

In der Woche vor den Pfingstferien sollen die Schüler des Rilke-Gymnasiums und der Grundschule möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad kommen.

Icking - Die Schüler der Arbeitsgemeinschaft „Umwelt“ des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking wollen ein sichtbares Zeichen setzen, um die Belastung der Umwelt durch Kfz-Verkehr zu reduzieren. Aus diesem Grund rufen sie mit Unterstützung der Schulleitung sowie in Kooperation mit einigen umliegenden Einrichtungen wie der benachbarten Ickinger Grundschule eine „autofreie Woche“ ins Leben. In den letzten Tagen vor den Pfingstferien (Montag, 3. Juni, bis einschließlich Freitag, 7. Juni) appellieren die Schüler an alle Eltern, nach Möglichkeit darauf zu verzichten, ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule zu bringen.

„Alternativ sollten umweltverträgliche Transportmittel, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad genutzt werden“, ergänzt Oberstudiendirektorin Astrid Barbeau, Leiterin des Rilke-Gymnasiums. „Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, wäre es wünschenswert, Fahrgemeinschaften zu bilden oder die Kinder weiter entfernt aussteigen zu lassen.“ Schulintern finden ab 3. Juni laut Barbeau diverse Projekte statt, um den vermiedenen Autoverkehr zu dokumentieren und Folgen für die Umwelt zu veranschaulichen. „Die autofreie Woche ist eine gemeinsame Aktion der Grundschule, des Kindergartens und des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums sowie der Gemeinde Icking und soll dazu ermutigen, den Autoverkehr rund um das Schulzentrum zu reduzieren“, fasst die Oberstudiendirektorin zusammen.



