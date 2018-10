Road-Movie „25km/h“ in den Kinos: Peter Horn hat die Musik dazu geschrieben

Am Mittwoch läuft der Film „25km/h“ in den Kinos an. Die Filmmusik stammt von Peter Horn aus Icking, der auch als Mitglied der Bananafishbones bekannt ist.

Icking – In den deutschen Kinos läuft an diesem Mittwoch, 31. Oktober, der Film „25 km/h“ von Markus Goller an. Die Filmmusik zu diesem sehr entschleunigten Road-Movie schrieb der Ickinger Peter Horn zusammen mit seinem Komponisten-Spezl Andrej Melita. Neben vielen anderen Filmprojekten haben die beiden auch „Die wilden Kerle“ musikalisch in Fahrt gebracht.

Herr Horrn, der Film „25 km/h“ erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, die 30 Jahre keinen Kontakt hatten und erst bei der Beerdigung des Vaters wieder aufeinandertreffen. Das geht dann erstmal mit einer Rauferei los und bleibt bis zum Schluss recht turbulent. Sie haben selber drei Brüder und drei Söhne – und ein sehr inniges Familienleben. Wie haben Sie diesen Film erlebt?

Mir ist der Film sehr ans Herz gewachsen. Es ist ja eh schwer, zu einem Projekt Distanz zu bewahren, wenn man über die Musik so viel Herzblut reinfließen lässt. Besonders gefällt mir, dass die Brüder so unterschiedliche Charaktere verkörpern. Das kenn’ ich von uns Brüdern auch. Und wie sie sich eben im Laufe des Films dann unweigerlich zusammenraufen.

Lesen Sie auch: „Hubert und Staller“ wird fortgesetzt – doch die Agentur kündigt Änderungen an

Waren Sie bei den Dreharbeiten dabei? Was hat sie beim Schreiben der Filmmusik inspiriert?

Im Sommer 2017 war ich tatsächlich für eine Szene bei einem Weinfest im Schwarzwald vorgesehen. Da hat aber der Wettergott einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Drehtag ist buchstäblich ins Wasser gefallen und musste verschoben werden – da konnte ich dann aber nicht, weil ich mit den „Bananafishbones“ auf Konzerttour war. Schade. Die Themen für die Filmmusik stammen diesmal witzigerweise aus einer Songidee, eine Komposition, die so viele verschiedene Teile hat, dass wir daraus drei oder vier verschiedene Themen für den Film entwickeln konnten – ein Glückstreffer!

Im Film spielt neben namhaften Schauspielern wie Bjarne Mädel und Lars Eidinger auch Hollywood-Liebling Franka Potente eine Rolle. Sie war auch schon 1998 Teil Ihres Videos beziehungsweise Films zu dem Erfolgs-Titel „Easy Day“. Wie kam es zu dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit?

+ Peter Horn:auch bekannt als Mitglied der „Bananafishbones“. © ina Mein Bruder Hans hat Franka für seinen Hochschulabschlussfilm „Easy Day“ gewinnen können, bevor der ganze Hype um sie entstanden ist. Da war „Nach fünf im Urwald“ gerade mal abgedreht, und keiner konnte wissen, dass Franka damit über Nacht zum Star werden würde. Unser Song „Easy Day“ ist das Titellied in dem Film und Franka mochte es auf Anhieb. Da hat sie dann für die Single-Version den „...excuse me Sir...“-Teil übernommen und die Refrains am Schluss mitgesungen. Und sie hatte Lust, im Video mitzumachen. Das war ja wie eine Fortsetzung des Films aufgezogen – natürlich unter der Regie von Hans Horn. Drei mal dürfen Sie raten, wer die Filmmusik für „Easy Day“ geschrieben hat...

Neben all Ihren anderen Engagements arbeiten Sie seit einiger Zeit an einem ganz eigenen Filmprojekt namens „Nix schlafe, kleiner Puma“, das sich langsam, aber stetig weiter entwickelt. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Der Film wird ein bayerisch afrikanisches Kulturspektakel. Seit drei Jahren schon arbeite ich immer wieder mit meinem Ickinger Filmspezl Stephan Holzner an dem Projekt. Wir machen alles selber: Regie, Kamera, Schauspielerei. Das Drehbuch haben wir gerad erst fertig geschrieben, wir haben uns über Szenen in die Figuren hineingearbeitet, und die Geschichte hat sich so offenbart. Das Pferd von hinten aufgezäumt. Das Schöne dran ist, dass uns keiner sagt, was wir zu tun und zu lassen haben und wir es nicht lassen können (lacht) Das kann noch was werden. ina

Auch interessant: Vom Golfplatz ins Kino: Film mit Elmar Wepper wurde am Bergkramerhof gedreht