Nach Erdbeben völlig zerstört: Oberbayern unterstützen Wiederaufbau eines italienischen Dorfes

Dr. Christoph Preuss und Abt Petrus Höhensteiger unterstützen den Wiederaufbau des Dorfes Castellucio di Norcia in Umbrien. Es leidet an den Folgen eines Erdbebens.

Icking/Schäftlarn –Castellucio di Norcia 2015: Ein Dörfchen in Umbrien, 1400 Meter hoch gelegen, mit etwa 300 Einwohnern. Wandertouristen und Gleitschirmflieger schätzen den Ort gleichermaßen, bei Feinschmeckern ist die hier von den Einwohnern angebaute Gebirgslinse überaus beliebt.

+ Hilfe: Abt Petrus Höhensteiger (li.) und Dr. Christoph Preuss mit Produkten aus Castelluccio – Linsen und Honig. © sh Der gleiche Ort ein Jahr später: Schutt und Geröll zerstörter Häuser in den Straßen, da, wo Kinder spielten, herrscht nun Totenstille. Die Felder sind nicht bestellt, alles liegt brach. Am 24. August 2016 hatte ein Erdbeben in dem Ort immensen Schaden angerichtet, drei Monate später zerstörte ein Nachbeben in der Stärke 6,5 fast noch das gesamte restliche Dorf.

„Selbst jetzt, vier Jahre später, sieht man kaum Fortschritte“, sagt Dr. Christoph Preuss, der den Ort und seine Menschen seit Jahren kennt. Er deutet auf die Bilder vor sich. Ein einsamer Bagger steht wie ein bunter Farbtupfer zwischen den grauen Steinen. „Und das ,stehen‘ ist hier im Wortsinn gemeint. Es tut sich absolut nichts.“ Gemeinsam mit Petrus Höhensteiger, Abt des Benediktinerklosters Schäftlarn, versucht der Ickinger den Menschen zu helfen.

Für die Einwohner gleicht die gegenwärtige Situation einem Teufelskreis: „Sie würden gerne wieder ihre Häuser aufbauen, aber man lässt sie nicht in die gesperrte ,Zona Rossa, in die Rote Zone“, sagt Preuss. Feste Bauzäune machen ein Betreten unmöglich. „Sie durften nicht einmal Dokumente oder persönliche Erinnerungen holen. Es ist zu gefährlich.“ Aber auch staatliche Hilfe lässt auf sich warten. „Die Regierung hat zwar zugesagt, sich zu kümmern – aber viel ist nicht passiert.“

Sechs Familien wohnen derzeit in einer Notunterkunft. „Als der Container kam, wurde er erst einmal gesegnet“, berichtet Preuss. „Zudem haben die Italiener ihre alten Hausnummern an der Unterkunft befestigt – ein kleines Stückchen Normalität inmitten der Zerstörung.“

+ Fast völlig zerstört: Castelluccio die Norcia leidet an den Folgen des Erdbebens. © Privat Ihr Leben bestreiten sie, indem sie den wenigen Touristen, die noch hierher kommen, Schafskäse und kleine Mahlzeiten anbieten. Früher hatte Castelluccio di Nordica drei Pensionen mit 200 Betten – „davon sind rund 30 oder 40 übrig geblieben.“ Und: „Es fehlt sogar an Wasser, um die Teller abzuwaschen – die Bewohner sammeln den Regen, um überhaupt etwas zu haben.“ Denn genau das ist der nächste Punkt, der den Erdbebenopfern zu schaffen macht: Die Wasserversorgung. „Die Quellen müssten saniert werden.“ Ohne sie ist keine weitere Entwicklung möglich. „Wasser ist für Mensch und Tier die Grundlage des Lebens“, unterstreicht Abt Petrus Preuss’ Worte. Einen Helfer, der sich dessen annehmen würde, gibt es bereits – „fehlt nur noch das Geld für die Materialien und Gerätschaften“.

Was noch fehlt in Castelluccio – ein ganz großer Wunsch der Bevölkerung – ist eine Kirche, die man auch als Treffpunkt oder Schule nutzen kann. Einen Altar hätten sie bereits: „Die Bewohner haben ihren aus der alten Kirche retten können.“ Die Kinder gehen derzeit in andere Schulen in der Umgebung, sind deshalb bei Verwandten und Freunden untergekommen. „Nur, was ist ein Dorf ohne Kinder?“, fragt Preuss leise. „Kinder gehören hierher, zu ihren Eltern, zu ihren Familien.“

Die Bewohner des Dorfes und Preuss sind froh, in Abt Petrus einen Unterstützer gefunden zu haben – und das nicht nur, weil der Heilige Benedikt in Nordica geboren wurde. „Wir müssen diesen Menschen helfen, sich wieder eine Heimat, ein Zuhause, schaffen zu können“, so der Geistliche. „Wir müssen ihnen Hoffnung geben und zeigen, dass sie nicht vergessen sind.“ Nun bitten die beiden Männer um Spenden, um weiter helfen zu können. „Das Geld“, betonen beide, „kommt zu 100 Prozent bei den Opfern an.“

sh

Spendenkonto

Missio München, IBAN: DE 96 750 90 3000 8000 8000 4, BIC: GENODEF1M05, Betreff: 58005-1073 Castelluccio di Norcia

