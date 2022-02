Icking schnürt Haushaltspaket - und kritisiert die Kirche

Von: Andrea Kästle

Das Kircherl in Irschenhausen, dessen Turm neu gedeckt werden muss. Der Specht hat Löcher in die Holzschindeln gepickt, das Dach ist nicht mehr dicht. © ak

Der Ickinger Gemeinderat segnet seinen 12,8-Millionen-Haushalt ab. Im Zuge der Diskussion wird Kritik an der katholischen Kirche laut.

Icking – Die Gemeinde Icking wird heuer mit Geldern von insgesamt 12,8 Millionen Euro hantieren. In seiner jüngsten Sitzung segnete der Gemeinderat den Haushalt einstimmig und ohne längere Diskussion ab.

Ausführlicher wurde nur über drei Punkte gesprochen. Zum einen war das die Sanierung der Kirchturmzwiebel in Irschenhausen, die wohl um die 30 000 Euro kosten dürfte – und an der sich die katholische Kirche offenbar nicht beteiligen will. Letztlich einigte sich das Gremium darauf, 4000 Euro beizusteuern. Schließlich ist das Kircherl, wie Uschi Loth (PWG) meinte, „eine Verschönerung des Orts“. Dass allerdings die Kirche den Geldbeutel nicht aufzumachen bereit sei, wurde von verschiedenen Seiten kritisiert.

Sanierungen, Jugendarbeit und Personal: Icking verabschiedet 12,8 Millionen-Haushalt

Gleichzeitig abgenickt wurde die Sanierung des Lehrerwohnhauses, dessen Balkon abgetragen werden muss. Die Ickinger Pfadfinder, die in ihrem netten 17-Quadratmeter-Quartier im ehemaligen Schusterhäusl beste Kinder- und Jugendarbeit machen, sollen auf dem Areal nun auch eine Toilette bekommen. Wie die aussehen kann, ist aber noch nicht klar.

Die Verwaltung in Icking kostet in den kommenden zehn Monaten nicht mehr, als sie 2021 gekostet hat. Weil Hort und Mittagsbetreuung an den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen vergeben wurden, sind die Personalausgaben sogar gesunken von 1,8 auf 1,6 Millionen Euro. Bitter ist allerdings auch in Icking, wie überall, die hohe Kreisumlage, die heuer mit drei Millionen in den Kassenbüchern steht. Im vergangenen Jahr musste die Isartalgemeinde nur 2,3 Millionen bezahlen. „Das können wir“, meinte Kämmerer Stefan Fischer, „nicht so leicht auffangen“. Rat und Verwaltung überlegten in diesem Zusammenhang, die Grundsteuer anzuheben von 280 auf 310 von Hundert – genau den Hebesatz eben, den auch der Landkreis für seine Berechnungen zugrunde legt. Trotzdem ist der Verwaltungshaushalt im Plus.

Corona ein Grund: Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen

Eingebrochen sind jedoch die Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Heuer kann die Gemeinde nur mit einem Betrag in Höhe von 800 000 Euro rechnen, das sind 300 000 Euro weniger als 2021. Kämmerer Fischer erklärte den geringeren Betrag mit dem Wegzug einer Firma.

Derweil stehen im Vermögenshaushalt an Investitionen im Zahlenpapier: 2,2 Millionen Euro für Baumaßnahmen. Die wichtigsten davon sind die Planung eines Feuerwehrhauses in Dorfen und eine neue Turnhalle auf dem Schulgelände. Für den Straßenbau wurden 161 000 Euro auf die Seite gelegt, die vor allem wohl am Wenzberg verbaut werden, der einen Gehsteig und vier Elektroladesäulen bekommt. Ein Fahrzeug unter anderem für den Winterdienst steht mit 180 000 Euro in den Büchern. Für das Bike-and-Ride-Konzept mit Sammelschließanlage am Bahnhof wurden 150 000 Euro reserviert, das Raumluftkonzept für Schulen und Kindergärten kommt auf 600 000 Euro – 80 Prozent davon werden hoffentlich gefördert.

Gemeinde muss in Rücklagen greifen

Um gut über die Runden zu kommen, muss die kleine Gemeinde heuer rund 2,1 Millionen Euro von ihrem Sparbuch abheben. Gleichzeitig tilgen die Ickinger aber auch einen Teil ihrer bestehenden Schulden. Sie sollen im Dezember 2022 dann nur noch 1,3 Millionen betragen statt der momentan fälligen 1,7 Millionen.