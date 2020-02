Aufsehen um Wahlplakate: Mit schwarzem Kreuz beschmiert – und an Maibäumen aufgehängt

In Icking herrscht Fassungslosigkeit. Mehrere Wahlplakate wurden beschädigt, doch dann folgte der traurige Höhepunkt um Plakate von Bürgermeisterkandidatin Cornelia Zechmeister.

Icking – In der Isartalgemeinde sind in den vergangenen Tagen immer wieder Wahlplakate beschädigt worden. Doch in der Nacht auf Freitag ist etwas geschehen, das Fassungslosigkeit ausgelöst hat: An den Maibäumen in Irschenhausen und Dorfen zogen Unbekannte jeweils ein Plakat von Cornelia Zechmeister, Bürgermeisterkandidatin der Parteifreien Wählergemeinschaft (PWG), hoch – mit dem Kopf Zechmeisters nach unten und beschmiert mit einem schwarzen Kreuz.

„Mir ist das Herz stehen geblieben“, sagt die 54-Jährige, Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach und seit 14 Jahren Leiterin des Ickinger Bauamts. Ihr selbst blieb der unmittelbare Blick auf einen der Maibäume erspart. „Ich habe heute Urlaub, aber man hat mir natürlich Fotos geschickt“, berichtet sie in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Skandal in Icking: Tat war wohl feinsäuberlich geplant

„Ich bin schockiert, ich stehe einfach im Moment neben mir.“ Zechmeister war schon am Freitagmorgen stutzig geworden: Vor dem Bürgerhaus in Pullach standen fünf Wahlplakate aus Icking. Matthias Ertl, Vorsitzender der PWG, klärt auf: In der Nacht seien alle gut 25 Plakate, auf denen das Konterfei der Spitzenkandidatin zu sehen ist, in Icking abmontiert – und einige davon anschließend offensichtlich in deren Heimatgemeinde transportiert worden.

Alle PWG-Plakate ohne das Foto Zechmeisters seien unangetastet geblieben, berichtet Ertl. Er geht davon aus, dass die Tat „fein säuberlich geplant war“, der PWG-Chef hat Anzeige bei der Polizei erstattet. „Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt“, bestätigt Hauptkommissar Steffen Frühauf. Bürgermeisterin Margit Menrad (Unabhängige Bürgerliste Icking/UBI) erfuhr im Skiurlaub von der unglaublichen Maibaumaktion. „Das ist unvorstellbar, hier ist eine Grenze überschritten worden“, so die Rathauschefin in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Sie „schäme sich“, das Ganze sei „unerträglich“.

Plakate der Bürgermeisterkandidatin an Maibäumen aufgehängt - Konsequenzen werden gezogen

„Ich bin maßlos entsetzt“, sagt PWG-Vorsitzender Ertl. „Das geht weit unter die Gürtellinie“, für Cornelia Zechmeister „tut mir das sehr leid“. Welche Konsequenzen zieht die Parteifreie Wählergemeinschaft aus dem Vorfall? „Wir werden alle Plakate der PWG abnehmen und keine neuen aufhängen“, antwortet Ertl. Das geschehe nicht zuletzt „aufgrund von Solidarität mit Frau Zechmeister“. 24 Jahre ist Ertl Gemeinderat in Icking und hat schon viele Wahlkämpfe miterlebt – „doch so etwas Unglaubliches ist hier in Icking noch nie passiert“.

Er geht davon aus, dass mehrere Täter in der Nacht auf Freitag ihr Unwesen trieben. Dutzende Plakate, die auf Holzständern festgeschraubt beziehungsweise mit Draht gesichert waren, stehlen, abtransportieren und zwei am Maibaum in Irschenhausen und Dorfen mit Hilfe des Fahnen-Seilzugs hochziehen: Dazu brauche man viele Hände „und ein Fahrzeug“, ist Ertl sicher.

Nach Skandal um Wahlplakate in Icking: Mutwillige Zerstörung bereits in den vergangenen Tagen

Bereits in den vergangenen Tagen sind in Icking Wahlplakate mutwillig zerstört worden. Auf Bildern, die die grüne Bürgermeisterkandidatin zeigen, stachen die Täter Laura von Beckerath-Leismüller die Augen aus. Ein Banner, mit dem die Spitzenkandidatin der SPD, Dr. Beatrice Wagner, für sich wirbt, wurde mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt. Der Schnitt ging mitten durchs Foto-Gesicht von Wagner. „Jetzt ahne ich, wie sich Frau Wagner bei dem Anblick gefühlt haben muss“, sagt Cornelia Zechmeister. „Das ist ganz und gar nicht lustig.“

Die 54-Jährige bestreitet nicht, dass sie ein mulmiges Gefühl beschlichen hat, nachdem sie die Fotos von den zwei Maibäumen gesehen hat, an denen jeweils ihr Plakat, versehen mit einem schwarzen Kreuz, hängt. Die Empörung in der Isartalgemeinde kennt keine parteipolitischen oder andere Grenzen. „Ich bin sprachlos“, postete Beckerath-Leismüller im sozialen Netzwerk Facebook. Dr. Georg Linsinger, Vorsitzender der UBI, kommentierte das Maibaumfoto, das auf Facebook zu sehen ist, mit den Worten: „Das ist deutlich über dem Erträglichen, unglaublich!“

